paolo-bonolis-attacca-una-concorrente:-“grande-stron*ata!”

Avanti un altro è il famoso programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, che ormai da anni tiene il pubblico incollato alla tv. Il merito del suo successo va alla verve del conduttore ma anche ai divertenti siparietti che si creano con i suoi ospiti, come quello di ieri sera…

Qualche settimana fa Paolo Bonolis ha preso il posto di Barbara D’Urso nella fascia serale della domenica di Canale 5, subentrando con il suo programma “Avanti un altro pure di sera”.

All’inizio gli ascolti della trasmissione da lui condotta erano davvero notevoli ma di recente anche il conduttore romano deve fare i conti con uno share più basso del previsto. Insieme a Luca Laurenti, però, per ora Paolo non molla e, infatti, continua a portare avanti il suo show con simpatia e con la sua indistinguibile cinica intelligenza.

Ieri sera, tuttavia, una frase che Bonolis ha riservato ad una delle concorrenti ha lasciato senza parole tutto lo studio e i telespettatori. Ecco cosa è successo.

Paolo Bonolis: la frase che sconvolge tutti

Ieri sera la puntata serale di Avanti un altro ha visto sfidarsi il mondo delle fobie contro quello dei mestieri. Come sempre sono stati molti i concorrenti che sono intervenuti ma una in particolare ha scatenato la reazione del conduttore che, di fronte ad una confessione della ragazza, è rimasto piuttosto sorpreso.

Parlando, appunto, di fobie, la giovane di origine iraniana ha rivelato di avere la cacofobia, cioè la paura di non trattenerla.

“Conduco questo programma da undici anni, ma questa è la più grande stron*ata che abbia mai sentito”.

ha risposto subito Paolo, sorpreso dalle parole della ragazza. Insomma, anche una situazione semplice come quella che si è verificata nel programma è stata trasformata dalla bravura di Paolo in un divertente siparietto e ora che anche “Avanti un altro” è pronto a fermarsi per la pausa estiva il pubblico sente già la mancanza del conduttore.