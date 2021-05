Non è mai come prima… e il peggio deve ancora venire.

Fatta la fotografia si fa poi il cinema. Fatta la radio si fa la televisione. Fatto il computer si fa il Web e dopo ogni scoperta arriva la puzza sotto al naso. Ma, strano a dirsi, non per quello che è venuto prima, bensì per ciò che viene dopo. Per il nuovo che avanza. Paura di innovare, forse, oppure paura di venire fraintesi dai nuovi media. Stupisce che siano, fra le altre, le persone colte a temere e a più aspramente criticare quanto succede nella contemporaneità: come a temere i sanculotti della comunicazione.

In proposito mi viene in mente uno sketch di Paolo Villaggio tratto da “E’ domenica, ma senza impegno”, postato di recente dall’account Intagram di RaiCultura. In questo breve monologo, al centro del mirino ci sono gli intellettuali che Paolo Villaggio rappresenta come filistei, talmente ipocriti da fingere di preferire un trattato di semantica a una puntata del Cantagiro (o addirittua di non conoscerlo tout-court).

Passato il momento della televisione pedagogica degli anni Sessanta, subito dopo (erano gli anni in cui la televisione non era più amata, non era più chic, non era più colta, non era più elegante, non era più intelligente) in tanti snobbavamo la televisione fino a rinnegarla e a mentire dicendo che guai guardarla, guai a farsi influenzare, eccetera. Salvo poi scoprire, sempre in questo sketch, che nascostamente le canzonette e gli spettacoli televisivi erano ascoltati e guardati con divertimento, anche dagli insospettabili.

Insomma, una feroce, almeno in apparenza, critica al contemporaneo è sempre dietro l’angolo. Nello sketch in questione, Villaggio ci raccontava tutto questo con ironia caricaturale, ma la verità è che forse si può leggere della buona letteratura e al contempo guardarsi qualche trasmissione televisiva, qualche film comico, qualche post su Facebook o un video su YouTube, TikTok, podcast e discussione su Clubhouse.

A ogni innovazione tecnologica pensiamo sempre di essere giunti allo spartiacque definitivo, irrimediabile: probabilmente una miopia di chi ha scarsa memoria e la pandemia hai più che mai acutizzato questa sensazione di trapasso millenaristico.

È una questione di scelta? Ma davvero dobbiamo scegliere sempre? Siamo sempre sul crinale tra passato e futuro? Direi che, potenzialmente, lo si è sempre.

Perché carta o digitale? Perché presenza o Dad, se pensiamo alla didattica? Perché la classifica? Prima quello, poi questo? Dovremmo resistere dalla tentazione di scegliere in modo definitivo e dovremmo poter scegliere, in momenti diversi, soluzioni diverse. Il Covid ci ha obbligati a dover operare soluzioni plurali e necessarie per la contingenza del momento come una maggiore immersione tecnologica nel lavoro, nella formazione, nelle relazioni. E qui si è scatenato ancora di più il dibattito relativo a digitale versus in presenza. Eggià! Siamo lontani, non possiamo toccarci (e pensare che tante volte sono stata e sono infastidita da mani che mi toccano o sgomitate ammiccanti). Siamo stati obbligati a essere lontani nello spazio fisico, ma forse non siamo mai stati così vicini, così tanto come ora, o meglio mai ci siamo visti così spesso. Visti. Io vedo te e tu vedi me nei nostri schermi restando in uno spazio fisico diverso, ma in uno spazio comune, non ho dubbi.

E dunque cambia spazio e tempo. Tutto si riduce, ma anche si amplifica. È il punto di vista (o di percezione) dell’osservatore che dilata e restringe proprio spazio e tempo. E il colpevole ancora una volta è il maggiordomo: la tecnologia che interviene, come sempre, come una divinità multiforme, sempre in nuove sembianze, ma con arcaica spietatezza. È lei che ci avvicina e allontana. Fa da specchio e perciò riflette. Fa da filtro e perciò è selettiva. Fa da amplificazione, perciò aumenta. Fa da traduttore, perciò interpreta o riduce.

Oppure è Techné intesa come capacità nell’esercizio di particolari abilità, di mettere in comune la conoscenza delle regole e quella della comunicazione. E’ Techné che ci porta nella nuova condizione di tempo e spazio della nostra vita contemporanea. E’ Techné che ci permette di essere pop e intellettuali. Contestualmente.

Tant’è!