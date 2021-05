Mobilità, Sala: con la fine della scuola graduale ritorno ad area B. Mezzi pubblici al 100%? Decide il governo, non noi.

I cartelli che indicano la nuova area ztl di Milano entrata in vigore da questa mattina, 25 Febbraio 2019.

ANSA / MATTEO BAZZI

Il sindaco Giuseppe Sala, a margine del WeWorld Festival, ha detto che la accensione delle telecamere di Area B sarà “tendenzialmente con la fine della scuola”.

“Guardate io vorrei dire con estrema precisione che non è un problema di traffico. Il problema è che il traffico sì sta facendo significativo e che c’è un tema di ambiente che c’era prima ed è rimasto adesso – ha affermato -. Quindi se a qualcuno può far comodo elettoralmente di strumentalizzare la cosa dicendo che vogliamo fare cassa, non è così. Prima della fine della scuola non faremo niente, dopo credo che si tornerà a una condizione normale. Detto ciò si starà vigili perché poi questa pandemia ci ha insegnato che nulla è per sempre. Per cui credo che si tornerà indietro e poi si vedrà”.

Sulla possibilità di riattivare invece le telecamere di Area C anche prima delle 10 il sindaco ha affermato: “Vediamo. Voglio prima discuterne con Granelli, non ne abbiamo ancora parlato”.

Sulla possibilità di alzare la soglia della capienza dei mezzi pubblici sopra il 50 per cento, il sindaco Giuseppe Sala, a margine del WeWorld Festival, ha detto: “ È una decisione che deve prendere il Governo: credo che a questo punto sia abbastanza necessario. Come Anci so che se ne sta parlando con il Governo. Vediamo cosa decideranno”. (MiaNews)