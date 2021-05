maurizio-costanzo-per-la-prima-volta-parla-della-scomparsa-di-ylenia-carrisi-e-dice-che-…

Spread the love











Sono trascorsi 26 lunghissimi anni da quando Ylenia Carrisi, figlia di Albano Carrisi e Romina Power, è scomparsa nel nulla a soli 24 anni. Della giovane donna, che si trovava a New Orleans, si sono perse le tracce e purtroppo nel corso di questi anni non si è mai arrivati ad una verità. Sul dolore dei genitori della ragazza si è recentemente espresso proprio Maurizio Costanzo. Ma esattamente quali sono state le sue parole?

Maurizio Costanzo parla di Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi, primogenita di Albano Carrisi e Romina Power, oltre ad essere la figlia di una delle più amate e famose coppie della televisione era anche conosciuta dal mondo della TV per essere stata una delle vallette della prima edizione del famoso programma ‘La ruota della fortuna’. La ragazza è scomparsa nel nulla mentre si trovava a New Orleans, negli Stati Uniti, e purtroppo di lei in tutti questi anni non si è più saputo nulla. Tante sono state le ipotesi fatte, tra queste quelle legate ad un presunto omicidio o suicidio ma mai in questi anni si è arrivati alla verità. In tanti hanno parlato della vicenda in questi lunghi 26 anni ed ecco che proprio nelle ultime ore ad esprimersi è stato il noto giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo il quale si è precisamente soffermato a parlare del dolore provato da mamma Romina.

Le parole del giornalista

Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul noto settimanale Nuovo Tv ha voluto rispondere ad una particolare domanda di un lettore. Il giornalista si è espresso sul dolore provato da mamma Romina che in tutti questi anni non ha mai perso la speranza che la figlia possa ancora essere viva. “La perdita di un figlio o, peggio ancora, non sapere che fine abbia fatto, deve essere qualcosa di terribile, che ti lascia dentro un vuoto incolmabile. Comprendo, quindi, questa donna afflitta dal dolore ancora dopo 26 anni“, queste le parole espresse da Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo parla del dolore di Romina Power

Maurizio Costanzo nel rispondere alla domanda del lettore ha espresso delle parole molto significative. Delle parole nate forse dopo essersi messo, anche solo per alcuni istanti, nei panni di due genitori che da un momento all’altro hanno perso una figlia senza nemmeno sapere quale sia stato davvero il suo destino. In particolare Costanzo ha parlato del dolore provato in questi lunghi 26 anni dalla bellissima Romina Power che non ha mai perso la speranza di vedere tornare a casa la sua primogenita. Il giornalista ha concluso il suo intervento sulla questione affermando “Non so dirle se le notizie che, talvolta, vengono pubblicate siano vere oppure no. Romina pensa sempre alla figlia”.

