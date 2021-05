Master of None 4 si farà?

Master of None 4 ci sarà?

Master of None 4, continua la serie televisiva di Aziz Ansari su Netflix? Ha esordito domenica 23 maggio la terza stagione della comedy esistenzialista. Un ritorno, quello di Master of None, alquanto inatteso.

A seguito dell’uscita della seconda stagione avvenuta nel 2017, le controversie che hanno visto coinvolto il creatore e protagonista della serie sembravano aver affossato quelle poche probabilità di riportare sullo schermo Dev, Denise e i loro amici. Già incerto sul proseguo di Master of None, Ansari ha mantenuto un basso profilo a partire dal 2018, nonostante il sostegno da parte di Netflix.

Il suo ritorno allo stand-up con lo speciale “Aziz Ansari: Right Now” nel 2019 non alludeva ad un’eventuale terza stagione di Master of None. Eppure quando la notizia di un nuovo capitolo trapelò a inizio anno, il pubblico fu sorpreso nell’apprendere che si sarebbe trattata di una stagione incentrata su Denise, interpretata da Lena Waithe, e dalla new entry Naomi Ackie nella parte di sua moglie. Ansari resta dietro la cinepresa, con un’occasionale apparizione davanti alla telecamera.

Stando alle intenzioni del progetto la terza stagione, sempre coideata da Ansari e dal premio Emmy Alan Yang, offre un’evoluzione della serie che la mantiene collegata a quelle precedenti, ma propone una linea narrativa del tutto innovativa.

Aziz Ansari in una scena di Master of None. Credits: Netflix.

Si farà una quarta stagione di Master of None? Ad oggi non è stato reso noto il futuro della serie. La piega presa dalla terza stagione potrebbe creare un precedente ed aprire ad ulteriori esplorazioni di questo mondo narrativo senza necessariamente ritornare a focalizzarsi sul personaggio di Dev (Ansari).

Altri candidati per diventare protagonisti di una propria stagione potrebbero essere gli altri amici di Dev, Arnold Kelvin e Brian Chang, rispettivamente interpretati da Eric Wareheim e Kelvin Yu. Non è escluso che un’eventuale quarta stagione di Master of None possa continuare a raccontare le vite di Denise e Alicia, oppure tornare a riprendere le fila del racconto di Dev.

Quel che è certo è che Netflix non sembra voler mettere fretta ad Ansari, quando si tratta di Master of None. Se l’autore vorrà tornare a raccontare altre storie su questi personaggi, il colosso dello streaming sarà ben contento di accomodarlo, salvo cali vertiginosi dell’interesse degli abbonati.

Restiamo in attesa di una decisione ufficiale da parte di Netflix.