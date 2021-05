Maria De Filippi senza freni su Emma Marrone “Lei è…”

Spread the love











Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate di sempre, oltre che una donna di grande successo. Da pochi giorni ha concluso con grande soddisfazione anche questa edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi. Questa edizione è stata vinta dalla ballerina Giulia Stabile, la quale con la sua bravura e la sua dolcezza, è riuscita a conquistare tutti. Ma torniamo a Maria De Filippi, ovvero la conduttrice che in questi ultimi mesi ha rilasciato un’importante intervista nel salotto di Verissimo e dunque a Silvia Toffanin.

Maria De Filippi su Emma Marrone

Sembra che la moglie di Maurizio Costanzo abbia voluto parlare tra le tante cose anche del rapporto che la lega ad una delle allieve della scuola nonché vincitrice di una edizione del programma. Stiamo parlando di Emma Marrone, la cantante Salentina alla quale Maria sembra essere molto legata ormai da tanti anni. Sono tanti in realtà gli artisti che sono passati in questi anni nel programma Amici di Maria De Filippi e molti di questi hanno ottenuto un grande successo. Parliamo ad esempio di Alessandra Amoroso, ma anche di Elodie, di Irama, Gaia e la stessa Emma Marrone. Il fatto che tra le due ci sia un rapporto speciale lo abbiamo capito tutti in questi anni, quando Emma è tornata anche in veste di giudice e coach delle squadre durante il serale.

La conduttrice e la cantante, legate da un affetto profondo

Insomma, quando Maria De Filippi ha avuto bisogno di lei Emma è sempre corsa con piacere, dicendo di essere molto felice di tornare a casa. Le due sono molto legate anche nella vita privata e la stessa Maria De Filippi ha raccontato che quotidianamente le due si sentono attraverso messaggi. Emma pare che molto spesso chiami Maria anche per chiederle soltanto dei consigli. È stata proprio Maria De Filippi una delle prime a sapere che Emma avrebbe partecipato a XFactor come giudice e la moglie di Maurizio Costanzo l’avrebbe incoraggiata a fare la scelta che sarebbe stata per lei migliore.

Le belle parole di Maria sulla cantante salentina

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin Maria De Filippi avrebbe anche rivelato di conoscere molto bene Emma Marrone ed il suo carattere e che spesso in alcune occasioni quando utilizza alcune parole in realtà vuole dire altro. “Quando dice madre e non mamma Emma vuole dire molto di più…”, ha dichiarato Maria. Ma non finisce qui visto che quest’ultima nel parlare sembra l’abbia definita una persona piuttosto sincera onesta, leale ma soprattutto generosa nei confronti degli altri, non soltanto in campo lavorativo ma soprattutto nella vita privata. Le due sono legate, quindi da un affetto sincero e sono molto confidenti.

