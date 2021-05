maneskin-nella-bufera,-alessia-marcuzzi-dice-“siete-solo-dei-…”

Spread the love











Lo scorso sabato 22 maggio 2021 è andata in onda su Rai 1 la 65ª edizione del concorso canoro “Eurovision Song Contest” vinta dal noto e amatissimo gruppo italiano Maneskin con il brano Zitti e buoni. Una vittoria che però ha suscitato parecchie polemiche, soprattutto in Francia. I francesi infatti hanno accusato il gruppo, e di preciso il frontman della band ovvero Damiano David, di aver fatto uso di cocaina. Un’accusa molto pesante e grave sulla quale in tanti si sono espressi, tra questi anche Alessia Marcuzzi la quale ha condiviso sui social un lungo e duro post sotto al quale è arrivato anche il commento della conduttrice Elisa D’Ospina.

La polemica dei francesi per la vittoria dei Maneskin

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest ha suscitato la reazione dei francesi i quali hanno dato vita ad un caso davvero assurdo. E soprattutto senza alcune prove. Secondo i francesi durante la competizione il frontman del gruppo ovvero Damiano si sarebbe chinato sul tavolo sotto al quale si trovava seduto per sniffare della droga. In realtà però il ragazzo si era chinato semplicemente perché si era rotto un bicchiere. E a sostegno della tesi della band romana sono anche uscite diverse fotografie.

Il duro post di Alessia Marcuzzi su Instagram

Quanto accaduto non è piaciuto a nessuno e in tanti hanno voluto esprimere il proprio personale pensiero. Tra questi anche la famosa conduttrice italiana Alessia Marcuzzi che attraverso il suo Instagram ha voluto condividere un lungo e duro post contro i francesi. “JE RODE. Senza parole per quello che stanno scrivendo alcuni siti francesi su Damiano. Invece di applaudire una band giovanissima, talentuosa e che ha fatto riscoprire il rock a chi pensava che il rock fosse morto. Invece di farli gioire in una serata per loro (e aggiungerei anche per noi!) così importante. Siete solo dei rosiconi, lo penso davvero”, queste le parole con cui la Marcuzzi ha iniziato il post. La presentatrice ha continuato affermando che la sua speranza è quella che i Maneskin e Sony Music Italy possano portare in tribunale chi ha mosso queste pesanti accuse. “Non si possono scrivere delle cose così gravi, minando la carriera e la reputazione di ragazzi così giovani, con questa leggerezza!”, queste le parole con cui ha concluso il post.

La risposta di Elisa D’Ospina

Elisa D’Ospina ha risposto al post scritto da Alessia Marcuzzi raccontando che anche quello che è successo in sala stampa è stato molto grave. La donna ha voluto precisare “All’Eurovision è proprio una cosa fortissima Francia vs Italia”.

