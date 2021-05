Spread the love

LONDRA. Boris Johnson e Carrie Symonds hanno fissato la data delle loro nozze: il 30 luglio 2022. Gli inviti per il matrimonio sono partiti in questi giorni, rivela stamane il Sun, e l’anticipo di un anno sull’evento sembra il segnale che si tratterà di una cerimonia in grande stile, seguita da un banchetto con centinaia di invitati, tra cui politici e Vip.