la-ripartenza-di-ischia-e-procida-“covid-free”:-boom-di-turisti-e-controlli-intensificati

La campagna sanitaria e mediatica che ha portato allo status di “isole covid free” per Ischia e Procida ha anche iniziato a dare i suoi frutti in termini di visitatori e turisti. Nel weekend appena trascorso sono migliaia i viaggiatori sbarcati nelle isole del golfo di Napoli che hanno affollato spiagge e ristoranti. Tra venerdì e domenica ad Ischia sono sbarcati 14.000 passeggeri e 2.100 veicoli nei due porti di Ischia e Casamicciola, secondo i dati elaborati dalla autorità marittima.

A Procida invece – stando ai numeri forniti dalla capitaneria di porto – sono sbarcati oltre 6.000 passeggeri, più del triplo dello stesso fine settimana del maggio 2020

Non sono mancati i problemi logistici, per la mancanza di posti a bordo di navi ed aliscafi in partenza per la terraferma. Il concentrarsi delle richieste dei ritorni in serata, unite alle misure di distanziamento che impongono il riempimento dei mezzi soltanto al 50% ha reso difficoltoso il rientro a casa dei visitatori.

Consapevoli dell’arrivo di un maggiore afflusso in concomitanza del weekend di sole, i carabinieri hanno intensificato i controlli sulle isole, in particolare nelle zone portuali. Denunciato in stato di libertà un 64enne di Forio perché trovato in possesso di 37 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Un 17enne, invece, controllato proprio su una delle banchine portuali, portava con sé un coltello a serramanico con lama di 11 centimetri ed è stato denunciato. Dovrà invece rispondere di furto un 19enne di Procida. I militari della locale stazione hanno accertato che il 20 maggio scorso aveva rubato le monete conservate nell’offertorio della chiesa di Sant’Antonio.

