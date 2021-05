india,-il-“fungo-nero”-che-divora-i-malati-di-covid

Spread the love

CHENNAI. Sangue dal naso, occhio gonfio, palpebra pendula, vista appannata. E poi qualche chiazza scura attorno al naso, indice di necrosi. Si presenta così la pandemia da fungo nero che sta approfittando delle difese immunitarie abbassate nei pazienti di Covid-19, allarmando un’India già alle prese con il dilagare del coronavirus. Purtroppo, spesso i pazienti vengono ricoverati quand’è ormai tardi, la vista è già annebbiata, le iniezioni dell’antimicotico amfotericina B non bastano e l’unico intervento rimasto è quello della rimozione dell’occhio e in alcuni casi, più rari, anche dell’osso mandibolare, unico modo per impedire al fungo di raggiungere il cervello.