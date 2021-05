in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-24-maggio:-contrordine-dei-migliori:-la-scuola-deve-finire-prima

L’Intervista, Paola Taverna “Sui vitalizi parlino anche Pd e governo, è un nodo politico” Insiste, forse perché non potrebbe fare altrimenti: “Questo silenzio generale sul caso vitalizi, questa omertà, non è tollerabile. In un momento delicato per tutto il Paese siamo al ritorno dei privilegi, e mi ritrovo a dover parlare di casta”. La vicepresidente del Senato Paola Taverna rispolvera quella parola come una bandiera, perché parla della restituzione […]

Piemonte Stresa, strage della funivia. Si stacca un cavo, 14 morti Tragedia. La fune portante ha ceduto nel punto più alto. La cabina è precipitata e si è accartocciata contro due alberi. Sopravvissuto solo un bambino di 5 anni

Carta amara I giornali (in crisi) in banca: chi presta soldi agli editori L’Intesa è di sistema. Le difficoltà di Rcs e Cairo e il rapporto (pessimo) con Messina, ma non solo: ecco chi sono i creditori di Nicola Borzi e Gaia Scacciavillani

Elena Cattaneo “La scienza in laboratorio, i ciarlatani in piazza” La farmacologa senatrice a vita: “Punti di vista disciplinari diversi, ma sul Covid lo stesso obiettivo. Fidatevi: ogni ricerca è pubblica, quindi verificabile” di Angelo Molica Franco

L’anniversario Strage Capaci, la lezione del poliziotto Borsellino Dopo 29 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, Manfredi Borsellino,figlio di Paolo, ieri, è apparso per la prima volta in Tv in occasione dell’anniversario della strage che ha ucciso Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Manfredi, oggi vice questore a capo del commissariato di Mondello, […]

Covid-19 Gelmini: “Vaccini in ferie suggestivi, ma prima si pensi ai 60-70enni” Prosegue il rallentamento dell’epidemia Covid in Italia. Ieri – pur essendo domenica, giorno tradizionalmente carente per quanto riguarda la raccolta dei dati – tutti gli indici erano in ribasso. Particolarmente significativo il dato dei decessi, 72 in 24 ore, il più basso del 2021. Sotto i 4 mila (3.995) i nuovi positivi. Tasso di positività […]

La sai l’ultima? Notizie rilevanti. Pecore colorate, Pandini d’assalto, falangi scomparse, dediche fraintese, passeggeri surreali, signore violente, carabinieri e papere

Il personaggio. La nuova star di Mosca La politologa che infiamma le speranze dei giovani russi Ekaterina Schulmann. Per molti sarebbe la persona giusta per diventare presidente: non manda messaggi cupi, organizza raccolte fondi contro la repressione politica e la sua visione del futuro non è cupa come quella del Cremlino di Estelle Levresse