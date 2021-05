Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella resta o va a Parigi?

Gabriella va al Paradiso nel pomeriggio nella puntata 156 della stagione 5. Prima aspetta Defois a Casa Bergamini. Cosimo la fa riflettere sul fatto che la collaborazione, per quanto in questo caso breve, con Vincent potrebbe dare i suoi frutti. “Quell’uomo ti adora” dice Cosimo. Secondo il marito potrebbe avere una offerta di lavoro anche subito. La stilista non si sente pronta a lasciare Il Paradiso. “Non ci sarà mai il momento giusto” per Cosimo. Gabriella non vuole lasciare da soli Marta e Vittorio proprio ora che ha percepito che le cose tra di loro non vanno bene. Bergamini la sprona a chiedere a Vincent di una papabile offerta. Quando lei si tira indietro si offre di farlo lui. Allora Gabriella accetta, sottolineando che non si debba aspettare niente. Invece, a questo giro, è Cosimo ad averci visto lungo. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella accetta proposta Defois? Andiamo con calma.

Il Paradiso delle Signore 5 Gabriella accetta la proposta di Defois?

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 156: Vincent Defois interpretato da Paolo Bernardini. Credits: Rai

Gabriella chiede a Defois se gli piacciano gli arredi. Ha scelto quasi tutto Cosimo. Gabriella mostra a Vincent gli schizzi delle borsette. Sono “davvero originali”: il mentore è soddisfatto del lavoro della sua pupilla. Delfina scende in salotto. Non sapeva che avrebbero avuto ospiti. È incantata dall’accento francese di Vincent. Quando Delfina cita suo marito, Defois è imbarazzato. Poi indaga con Gabriella: pensava che Cosimo fosse orfano di padre. È così, infatti. È la mamma di Cosimo a fare fatica a mettere insieme i pezzi. Se la faccenda della clinica dovesse concretizzarsi la Rossi dovrebbe farglielo sapere… Vincent troverebbe un alloggio per la coppia Bergamini. In realtà si trasferirebbero in via definitiva secondo i progetti di Cosimo. Gabriella deve tanto al Paradiso. “Fa sempre paura abbandonare il nido” ma è fondamentale per spiccare il volo. Il mentore offre alla signora Bergamini la mansione di Vicepresidentessa del suo Atelier a Parigi. Solo due anni prima era una Venere e guardi adesso dove è arrivata!

Defois incita Gabriella a pensare all’offerta che le ha fatto mentre lei esce di casa per andare al Paradiso. Cosimo, senza essere indiscreto, indaga su questa fantomatica offerta. Cosimo si apre con Defois. Ha passato un periodo difficile. Insieme alla perdita del padre c’è stata la perdita della ditta e la salute di Delfina si è aggravata. La cosa peggiore è che se le è presa anche con Gabriella. Pur di aiutarlo, Gabriella è disposta a tutto. Defois è sicuro che qualunque decisione prenderà sarà nell’interesse di entrambi. Il punto è: cosa sceglie Gabriella?

Non abbiamo conferme in merito, ma la nostra ipotesi è che accetti di trasferirsi. Vedere Marta e Vittorio lasciarsi potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso… ma non è detta l’ultima parola.