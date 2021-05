Il Paradiso delle Signore 5 cosa fa Giuseppe per ostacolare Rocco?

Giuseppe si informa sugli sviluppi della carriera ciclistica di Rocco nella puntata 156 della stagione 5. Salvatore lo aggiorna in Caffetteria. Quella sera, alle 18, il cugino ha il colloquio preliminare. Giuseppe cerca di portare Salvo dalla sua parte. Vorrebbe che il figlio convincesse il giovane a lasciar stare la questione della bici per dedicarsi totalmente alla famiglia. Il signor Amato – che in questo caso è Giuseppe – non casca bene. Il barista ha vissuto sulla sua pelle cosa significa quando qualcuno si intromette nella vita amorosa altrui. Salvatore non si vuole mettere in mezzo. È una questione tra Rocco e Maria. La risposta di Giuseppe ci inquieta. “Questo lo dici tu” replica Amato Senior. Il Paradiso delle Signore 5 cosa Giuseppe per ostacolare Rocco? Ce lo chiediamo perché una tale risposta nasconde sicuramente qualcosa.

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 156: Rocco Amato interpretato da Giancarlo Commare. Credits: Rai

Del resto Giuseppe ne ha combinate di tutti i colori. Vero è che sta cercando di redimersi, ma l’accordo con Puglisi padre ha l’aria di portare una ventata di sofferenza non necessaria.

continua a leggere dopo la pubblicità

Stefania e Gloria parlano della situazione di Maria nella speranza che Puglisi padre abbia dei validi motivi per volere che Maria torni in Sicilia. Stefania pensa che suo padre le permetterebbe di sposare l’uomo che ama. In mezzo a tutti questi padri un po’ manipolatori non ci sembra vero sentirlo. A proposito del padre di Stefania: Teresio non ha più intenzione di passare a breve a Milano. È troppo impegnato. Pensa, però, di trasferirsi a in città. Come si metterebbe per Gloria?

Il Paradiso delle Signore 5 cosa fa Maria su spinta di Giuseppe?

Nel promo della puntata 157 della stagione 5 vediamo Giuseppe che parla con Maria. Il Paradiso delle Signore 5 cosa Giuseppe per ostacolare Rocco? Il signor Amato fa leva sulla persona più fedele a Rocco del mondo. La ragazza è innamorata del magazziniere da tempo e ora vorrebbe convolare a nozze con lui. Del resto è quello che anche Giuseppe si augura per altri motivi. Quindi la domanda è: ne Il Paradiso delle Signore 5 cosa fa Maria su spinta di Giuseppe? Speriamo niente di avventato…