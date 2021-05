i-30-anni-di-thelma-&-louise

Il 24 maggio 1991 usciva il road movie di Ridley Scott che ha consacrato Geena Davis e Susan Sarandon. In principio le protagoniste dovevano essere Michelle Pfeiffer e Jodie Foster. Anche Brad Pitt non è stato la prima scelta. Queste e altre curiosità sul cult femminista ancora attualissimo

Un road movie diventato di culto e, al contempo, un must del genere e un caposaldo femminista. Il 24 maggio 1991, esattamente 30 anni fa, usciva nelle sale statunitensi Thelma & Louise diretto da Ridley Scott, che avrebbe consacrato due attrici favolose: Geena Davis e Susan Sarandon. La prima interpreta Thelma, casalinga insoddisfatta vittima di un compagno troppo ingombrante e violento; la seconda è la cameriera Louise, donna più risoluta e coraggiosa dal passato doloroso. Insieme partono per un weekend di evasione che si trasforma, ben presto, in un viaggio verso la libertà, mirato a rompere le catene di un mondo maschile lascivo, disonesto, stupratore. L’unica eccezione (e speranza) è rappresentata dal poliziotto che dà loro la caccia, magistralmente interpretato da Harvey Keitel, che sembra comprendere le ragioni e la voglia delle due amiche hanno di non restare imbrigliate in una società che le vuole, per forza di cose, prigioniere di un ruolo.

La sceneggiatrice femminista

A creare lo script è stata Callie Khouri che, all’epoca, non aveva mai lavorato a sceneggiature, ma veniva dal mondo dei video musicali. A quanto pare la 35enne di San Antonio aveva in testa ogni singola azione che i personaggi avrebbero dovuto compiere. E, soprattutto, una storia che ha composto come un puzzle, mese dopo mese, tessera dopo tessera. Khouri non ha scritto soltanto un film, ma un universo, quello di Thelma e Louise, eroine – forse – inconsapevoli di un mondo e un corollario di personalità che le porteranno a prendere decisioni definitive, senza mai guardarsi indietro. Khouri disegnò mostruosità, umanità e stereotipi in modo certosino, come i caratteri di ogni singolo personaggio. Sembrava conoscesse il background e la storia pregressa di ognuno di loro. Con queste premesse era quasi impossibile fallire: la sceneggiatura interessò molti registi, ma alla fine arrivò nelle mani di Ridley Scott. Il resto è storia: un budget di 16,5 milioni di dollari, un incasso al box office di oltre 45 e una pioggia di premi. Khouri, ovviamente, si portò a casa il Golden Globe e l’Oscar per la Migliore sceneggiatura originale. Una lauta “consolazione” per la screenwriter, in prima linea ancora oggi per le battaglie femministe, che in realtà avrebbe voluto dirigere il lungometraggio. Sì rifece qualche anno dopo con le pellicole I sublimi segreti delle Ya-Ya sisters e 3 donne al verde. Last but not least, è stata la creatrice della serie Nashville, andato in onda dal 2012 al 2018 sulla ABC.

L’errore di Michelle

Forse non tutti sanno che Ridley Scott voleva solo produrre il film. Ma Michelle Pfeiffer, che doveva interpretare una delle due protagoniste, riuscì a convincerlo a stare dietro la macchina da presa. Inizialmente le due bad girls dovevano, infatti, avere i volti della Pfeiffer e di Jodie Foster. Entrambe dovettero giocoforza lasciare: il progetto aumentò i tempi di produzione e le due star avevano impegni già presi in precedenza. Una scelta che, soprattutto Pfeiffer, non prese a cuor leggero: ancora oggi ammette di faticare a guardare la pellicola, perché le brucia troppo aver perso una simile occasione.

Il rifiuto ti fa bella

A un certo punto si pensò addirittura a un’altra coppia mitica: Meryl Streep e Goldie Hawn. Le attrici erano in cerca di una pellicola da girare insieme. E Thelma & Louise sembrava una chance più unica che rara. Tutto sembrava deciso, ma alla fine si presentò una commedia dal sapore fantasy che conquistò le due dive: La morte ti fa bella di Robert Zemeckis. Anche il cowboy mascalzone J.D. ha subìto scelte travagliate: prima di arrivare a Brad Pitt la produzione si beccò il rifiuto di William Baldwin entrato nel cast di Fuoco assassino, poi arrivò George Clooney che fu scartato cinque volte. E infine fu la volta di Robert Downey Jr., costretto a rinunciare (dopo aver accettato la parte) perché venne allo scoperto la love story con Geena Davis.

Il più reale possibile

Considerato che la Khouri voleva uno stile quasi documentaristico, ci sono parecchie sequenze di Thelma & Louise che regalano allo spettatore un sapore di verità, semplicemente perché sono reali. Quando le protagoniste sparano al camion cisterna facendolo saltare in aria, le reazioni della Sarandon e della Davis sono vere: Scott non le aveva avvisate che la petroliera sarebbe scoppiata. Lo stesso vale per il pianto dell’agente Trooper chiuso nel bagagliaio dalle cattive ragazze: l’attore pensò che frignare per una pistola puntata avrebbe reso più credibile la scena. A queste si aggiungono le sequenze hot di Geena Davis e Brad Pitt senza controfigure. Nonostante il regista volesse usarne una al posto della Davis, l’attrice insistette perché fosse lei a baciare il collega.

Fonte di ispirazione

Il film, ça vas sans dire, ha generato citazioni e scopiazzamenti senza soluzione di continuità. La cantante Giorgia ha intonato Come Thelma & Louise, title track del secondo album contenente il brano Come saprei, vincitore del Festival di Sanremo 1995. Anche Tori Amos è stata ispirata dalla pellicola: dopo averla vista ha composto Me and a Gun, mettendo in musica lo stupro subìto, appena 21enne, dopo un live a Los Angeles. Restiamo in tema musicale: Marina Rei e Margherita Buy vestono i panni di Geena Davis e Susan Sarandon nel video del tormentone estivo Primavera. In questo caso, però il finale è differente dal film: le due donne, infatti, rubano i soldi al cowboy autostoppista (interpretato da Dario Cassini, invece che da Brad Pitt) e fuggono con il malloppo. Altra coppia che si rifà al road movie di Scott è quella formata da Lady Gaga e Beyoncé per il video di Telephone. In questo caso, però, il film è solo un’ispirazione, un pretesto. Le immagini che accompagnano il brano lasciano giusto un sapore vago della pellicola.

Poteva finire diversamente

Nella scena finale, in cui sono state utilizzate 24 auto della polizia e tre elicotteri, Thelma e Louise si gettano con la loro macchina nel Grand Canyon. Tutti ci sono rimasti male e il pubblico si divise per la scelta di una chiusa tanto amara. Ebbene, c’è una fine alternativa e si trova nel dvd del film: la Thunderbird e le sue protagoniste si gettano comunque nel burrone, ma sulle note di Better Not Look Down di B.B. King. In più viene ripreso tutto il salto di Thelma e Louise, fino a che non rivediamo l’auto sfrecciare lasciando una poetica scia di polvere, come a suggerirci che le loro anime sono dirette verso altri lidi. Inizialmente l’idea di Scott era di far sopravvivere Thelma: Louise l’avrebbe spinta fuori dall’auto poco prima di saltare dal precipizio. La conclusione scelta si è comunque rivelata vincente, metafora di un mondo crudele per le donne che vogliono essere libere.