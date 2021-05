Domenica In, Jasmine Carrisi a papà Albano: “Non ti allargare”, Mara Venier, in imbarazzo, non sa che dire

Spread the love











Ieri ospiti da Mara Venie a Domenica In sono andati Albano e la figlia Jasmine che il cantante di Cellino San Marco ha avuto dalla sua compagna Loredana Lecciso. Jasmine, ormai 19enne non è l’unica figlia della coppia perché dalla loro unione, mai formalizzata nonostante l’estate scorsa in due erano in odore di matrimonio, coppia a tutt’oggi solida, è nato anche un altro figlio, Bido.

L’intervista che Mara Venier ha fatto a Jasmine e ad Albano

Mara Venier è molto amica di Albano così come lo è di Romina Power mentre da lei per farsi intervistare non è mai andata Loredana Lecciso che è ospite, molto spesso, nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 o a Domenica Live.

Tornando al rapporto che c’è da tanti anni tra Mara Venier e Albano, la Venier ha raccontato le serate trascorse a Cellino San Marco con molta nostalgia e ha detto: “A Cellino San Marco abbiamo fatto delle serate pazze, ci siamo divertiti moltissimo”.

Poi la Venier ha chiesto a Jasmine se lei assomiglia più a mamma Loredana o a papà Albano e la ragazza ha risposto di avere preso i pregi di entrambi e ha detto: “Papà è molto determinato, mamma è super riflessiva”.

Albano ha poi raccontato Jasmine e ha detto di lei: “Con lei è meglio non mettersi mai in difficoltà, se le dico di fare qualcosa lei puntualmente non la fa. E’ silenziosamente ribelle” e Jasmine ha controbattuto: “Io seguo il mio istinto“ e poi Jasmine ha chiesto ad Albano: “Che voto ti daresti come padre?“ e lui: “Dovresti dirmelo tu… che voto mi daresti come padre?“.

La ragazza, molto sicura di sé, ha risposto: “Nove e mezzo, perché 10 non si dà a nessuno”.

Albano ha sottolineato poi che lui “ama incondizionatamente la famiglia”.

Albano svela come si comporta da padre con Jasmine e la ragazza ha ribattuto: “Non ti allargare”

Poi Albano ha aggiunto, parlando direttamente con Jasmine: “La tua felicità è la mia. Non abbandonare mai la strada della cultura, più ne hai e meglio è”.

E poi ha spiegato il suo credo: “I figli vanno guardati e seguiti sempre” e Jasmine di rimando: “Non ti allargare. Comunque scherzo, mi segue tantissimo”.

Anche Mara Venier è rimasta un po’ spiazzata dalla risposta di Jasmine ma poi tutti hanno capito che la ragazza scherzava.

