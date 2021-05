coronavirus-nel-mondo,-l’india-supera-le-300mila-vittime.-intelligence-usa:-tre-ricercatori-di-wuhan-ammalati-nel-novembre-2019

Sono oltre 300 mila i decessi da Covid-19 registrati in India da inizio pandemia, secondoil conteggio dell’università americana Johns Hopkins. Il Paese asiatico da oltre 1,35 miliardi di abitanti ha riportato altri 50 mila morti in meno di due settimane, a quota 303,720. Come dato assoluto, è terzo al mondo per numero di decessi dietro a Usa (590 mila) e Brasile (450 mila).L’India ha segnalato finora più di 26,5 milioni casi di contagio per il nuovo coronavirus, seconda in questo caso solo agli Stati Uniti (33,1 milioni).

Gli 007 Usa: “Casi sospetti tra i ricercatori di Wuhan già nel 2019”

Tre ricercatori dell’istituto di virologia di Wuhan, in Cina, si sono ammalati nel novembre 2019 e hanno cercato assistenza sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un report dell’intelligence americana che rischia di accendere nuovamente il dibattito sulle origini del Covid e sulla possibilità che il virus sia sfuggito dal laboratorio.

L’Argentina supera 3,5 milioni di contagi

L’Argentina ha superato i 3,5 milioni di contagi avendo registrato nelle ultime 24 ore 24.801 nuovi casi, mentre il numero dei decessi è stato di 375, il che ha fatto salire il loro numero globale dall’inizio della pandemia da Covid-19 nel marzo 2020 a quota 74.063. E’ quanto è emerso dall’ultimo rapporto quotidiano del ministero della Salute.