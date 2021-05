auto-presidenziali,-biden-e-la-voglia-di-una-bestia-elettrica

Nel 2010, nemmeno Obama ce l’ha fatta: voleva a tutti costi un’auto ibrida, almeno per la scorta. Ma i servizi segreti non solo gli dissero “non se ne parla”, ma aggiunsero (pubblicamente) che c’erano “enormi problemi di sicurezza e affidabilità”, affossando di fatto l’immagine di quella tecnologia che Barack voleva invece promuovere.

La Cadillac One, la “Bestia” dei presidenti degli Stati Uniti

Ora a provarci è Joe Biden, forte del fatto che dopo 11 anni la tecnologia delle auto elettriche ha fatto passi da gigante. Ma ci sono due ostacoli al raggiungimento del sogno del nuovo presidente degli Stati Uniti. Il primo è “burocratico”: la One, chiamata anche “The Beast” (La Bestia, visti il peso, le dimensioni e il livello di blindatura) viene realizzata da General Motors su commissione dei servizi segreti ogni 8 anni, come è avvenuto dal 1990 in poi. E visto che l’ultima versione della macchina presidenziale era stata consegnata alla Casa Bianca a settembre 2018, Biden dovrebbe avere la macchina nuova solo nel 2025, cioè dopo il suo mandato di presidente.

Servirebbe una legge ad hoc per velocizzare il cambio d’auto. Ma la funzione legislativa, negli Usa, compete principalmente al Parlamento. Un progetto, per diventare legge, deve essere approvato in termini identici da entrambe le Camere. In caso di disaccordo tra i due rami non si verificano, generalmente, rimandi e nuove letture, bensì Senato e Camera procedono per lo più, specie per i disegni di legge più importanti e complessi, alla costituzione di una commissione di conciliazione (Conference Committee), mista e paritetica, incaricata di trovare un compromesso. Complicato, ma fattibile.

La questione tecnica



Quello che invece appare più difficile è superare i problemi tecnici: la Bestia pesa già oggi 10 tonnellate (sono l’equivalente di 10 Fiat Panda), quindi andare oltre questo limite sarebbe impossibile, anche per il rischio di distruggere le strade dove passa. Inoltre, questa misteriosa General Motors con l’aspetto di una Cadillac richiede una “notevole potenza” (come specificato dai servizi segreti, che non dichiarano quanti cavalli abbia davvero) che potrebbe essere assicurata solo da un motore elettrico alimentato da un grande pacco batterie aggiuntive. Che però nemmeno si sa dove montare.

C’è dell’altro: questa specie di incrocio fra un carro armato e un bunker con le ruote ha carrozzeria di acciaio, alluminio, titanio e ceramica, portiere spesse 20 centimetri ed è dotata di un paio di mitragliatrici e di un cannoncino che spara lacrimogeni. E dove teoricamente dovrebbero andare le batterie della versione elettrica (cioè sotto la macchina) ora c’è un fondo composto da una lastra di acciaio che ingloba un serbatoio riempito di un liquido speciale che impedisce all’auto di ribaltarsi in caso di esplosione o incidente. Il finestrino dell’autista è l’unico che si apre, ma solo di 8 centimetri.

Tutto è avvolto dal più totale mistero, ma sappiamo che c’è anche un sistema di visione notturna per viaggiare a tutta velocità con i fari spenti, una blindatura per resistere a qualsiasi tipo di proiettile, sistema anti-missile, flash accecanti e la possibilità di sparare vari tipi di gas intorno all’auto, kit di sopravvivenza con sacche di sangue del presidente e molto altro ancora. Questa Caddy è poi protetta da F16 ed elicotteri d’assalto, mentre per depistare eventuali aggressori può viaggiare nascosta insieme con altre 40 limousine identiche in tutto e per tutto. Proprio come può fare dall’Airforce One, il presidente può controllare direttamente dall’abitacolo le forze armate e l’armamento nucleare: per questo, quando è a bordo, un sistema elettronico annulla qualsiasi impulso radio intorno alla macchina. Altri problemi da risolvere per la versione elettrica della Bestia.

Rifinita come un’auto di lusso



In mezzo a tante, terribili armi ci sono anche dotazioni frivole, come finiture di legno e pelle blu scura con sigillo presidenziale ricamato al centro dello schienale del sedile posteriore e riportato sui rivestimenti dei pannelli interni delle porte posteriori, bandierine sui parafanghi (su quello destro è fissata la bandiera degli Stati Uniti, su quello sinistro lo stendardo presidenziale quando il capo della Casa Bianca è a bordo) illuminate da luci ad alta densità montate a filo della carrozzeria.

Ma da dove è arrivata la voglia di Biden per l’auto presidenziale elettrica? Ovviamente da ragioni politiche, ma anche dalle tante anticipazioni circolate sui media relativamente alla prossima ammiraglia elettrica della Cadillac, la concept Celestiq, che potrebbe essere la base di partenza. Ma i rumor pubblicati dalla stampa americana sul possibile arrivo di un’auto elettrica per Biden hanno portato i servizi segreti a prendere una posizione netta al riguardo: sul sito ufficiale dell’Agenzia si legge che “i servizi segreti continuano a essere responsabili dell’approvvigionamento, della guida, della manutenzione e della protezione dei veicoli del presidente in ogni momento”. Come a dire: siamo noi a decidere come si sposta il presidente, non certo lui. Spegendo in qualche modo i sogni di una Bestia elettrica per Biden.