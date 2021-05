AGGIORNAMENTO – Tragico incidente a Stresa, il bilancio è pesantissimo: 14 morti

Spread the love

Il luogo del tragico incidente

La foto diffusa dai Vigili del Fuoco

AGGIORNAMENTO ore 14 – Un tragico e gravissimo incidente si è verificato nella mattinata di oggi (23 maggio) a Stresa: una cabina della funivia per il Mottarone è precipitata a causa del cedimento della fune dell’impianto di risalita nella parte più alta del tragitto, che raggiunge quota 1491 metri.

All’interno della cabina, vi erano secondo quanto si apprende 11 persone: vi sarebbero, purtroppo, almeno 8 morti e due bambini, feriti gravemente, elitrasportati in ospedale (il bilancio è provvisorio) a Torino. Sul posto, Vigili del Fuoco , Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, 118 (con due eliambulanze) e forze dell’ordine.

AGGIORNAMENTO ore 14.35 – Il servizio dell’Elisoccorso 118 piemontese ha confermato che in seguito alla caduta della cabina della funivia, 9 persone sono decedute in loco, mentre due soggetti minorenni sono stati elitrasportati a bordo di due eliambulanze in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sul luogo dell’incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

AGGIORMENTO ore 18 – Sono 13 le vittime della tragedia a Stresa. Erano 15 le persone a bordo della cabina precipitata. Tra i deceduti ci sarebbero, anche, dei turisti tedeschi.

“Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bambini rimasti gravemente feriti e ai loro familiari“. Sono le parole del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

AGGIORNAMENTO ore 20 – Un’altra tremenda notizia arriva in questa drammatica giornata: è purtroppo deceduto uno dei due bambini coinvolti nell’incidente ed elitrasportati d’urgenza, in gravi condizioni, all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Il bilancio, quindi, dell’incidente avvenuto a Stresa è di 14 morti.