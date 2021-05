Spread the love

La colazione è un pasto cruciale nel corso della giornata. Quando si sta a dieta è ancora più importante bilanciare bene l’assunzione di cibo ma spesso è proprio il primo pasto della mattina a mettere maggiormente in difficoltà. Vi presentiamo allora 10 colazioni tipo per dimagrire senza avere fame.

Fare colazione è importante a tutte le età e questo pasto dovrebbe essere il più possibile sano e ben bilanciato. Ancor di più se ci si propone di dimagrire non bisognerebbe sottovalutare l’importanza di una colazione corretta per iniziare al meglio la giornata e non arrivare troppo affamati a pranzo (consigliato comunque sempre un piccolo spuntino a metà mattina).

Si tratta infatti del primo pasto che si fa dopo il digiuno notturno quando l’organismo ha necessità di avere nuova energia utile ad affrontare la giornata che si presenta. Ricordate quindi di concedergli il giusto tempo (fa male mangiare di fretta e senza masticare).

Vediamo adesso cosa possiamo mettere in tavola a colazione quando siamo a dieta.

Tè, yogurt bianco (anche vegetale) e frutta fresca

Il tè, sia quello nero che il tè verde, favoriscono il metabolismo del corpo e aiutano a dimagrire, sono inoltre ricchi di sostanze antiossidanti. Si può iniziare dunque la giornata con questa bevanda associata magari a dello yogurt bianco senza zucchero (anche nella versione di soia), arricchito con frutta fresca di stagione e una manciata di cereali integrali.

Porridge con fiocchi d’avena

L’avena è un cereale ottimo per iniziare la giornata, con i fiocchi si può realizzare un gustoso porridge, una sorta di zuppa nutriente e poco calorica da arricchire con frutta di stagione. Per prepararlo occorre del latte vi consigliamo di utilizzare quello classico oppure una variante integrale proteica come ad esempio la bevanda di soia o quelle a base di frutta secca. Vai alla ricetta del Porrige con fiocchi d’avena.

Pane integrale con hummus di ceci

Un’ottima idea quando si sta a dieta è fare una colazione salata che permetta di avere tutti i nutrienti e tenere a bada meglio il senso di fame. Un’ottima opzione è quella di consumare pane integrale (meglio se fatto in casa con pasta madre) con hummus di ceci (anche questo si può preparare facilmente in casa).

Toast con burro di arachidi, di nocciole o mandorle

Altra alternativa per una colazione salata è consumare un toast con burro di arachidi, burro di nocciole, di noci o di burro di mandorle. Il pane integrale e le proteine e i grassi buoni contenuti nella frutta secca fanno di questa colazione un pasto completo e saziante.

Toast di avocado

Chi ama l’avocado può provare anche a realizzare un originale toast (molto apprezzato negli Stati Uniti) da arricchire con avocado, pomodori, cetrioli o altre verdure. Meglio sempre che il pane sia integrale e a lievitazione naturale.

Pancakes alla quinoa

Chi non sa proprio rinunciare alla colazione dolce può provare un’originale ricetta di pancakes proteici, quelli a base di quinoa cotta senza sale. Si possono arricchire nella maniera classica con sciroppo d’acero oppure con un pochino di marmellata, frutta di stagione o formaggio magro.

Muesli fatto in casa con yogurt intero

Una colazione più classica, completa, semplice da preparare e dal potere saziante è il muesli fatto in casa (con fiocchi di cereali, frutta secca, cioccolato fondente, ecc.) da arricchire con yogurt intero (anche di soia) e frutta fresca di stagione.

Crema Budwig

Una colazione sana e completa dal punto di vista nutrizionale che si prepara con semi oleosi (zucca, girasole, noci, mandorle, nocciole, ecc.), olio di semi di lino, cereali integrali crudi e macinati freschi, frutta fresca e yogurt, ricotta o tofu per i vegani. Dato che fornisce carboidrati a lento rilascio è in grado di tenere molto bene il senso di fame fino a pranzo. Può essere accompagnata da una tazza di tè verde. Vai alla ricetta della crema Budwing

Miam o fruit

Questa colazione è simile alla precedente si prepara infatti utilizzando frutta fresca e secca, semi vari, succo di limone, olio di lino e di sesamo. Particolarmente energizzante ma non proprio ipocalorica, questa colazione sazia molto e contribuisce a diminuire il girovita anche se non sempre scende il peso. Per avere maggiori risultati è importante dunque associarla ad una corretta alimentazione nel complesso. Vai alla ricetta del Miam o fruit

Banana bread ed estratto di frutta e verdura

Con le banane ben mature si realizza questo dolce perfetto per la colazione. Si può abbinare con un estratto di frutta e verdura di stagione oppure con una tazza di tè verde. Vai alla ricetta del Banana Bread

