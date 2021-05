Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni dal 24 al 29 maggio: Felipe non crede a Genoveva

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 24 al 29 maggio 2021. Cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? Felipe inizia a non fidarsi più di Genoveva. L’avvocato chiede alla Salmeron se abbia a che fare con l’assassinio di Ursula, ma lei nega. La verità, però, è un’altra…

Genoveva pensa di essersi liberata di Israel e dei suoi ricatti. L’uomo ha ricevuto la somma pattuita per l’omicidio di Ursula ed è pronto a lasciare la città con Marcia. La Salmeron fa poi i conti con Felipe.

Alvarez-Hermoso dubita di lei e della sua innocenza e le chiede se ha a che fare con la morte di Ursula: lei nega con fermezza.

Nonostante sappia che suo marito è un impostore, Marcia preferisce seguire Israel a Cuba e dimenticare Felipe.

La Sampaio, però, vuole fare un’ultima cosa prima di andarsene da Acacias: incontrare per l’ultima volta Felipe, di cui è sempre innamorata.

A notte fonda l’ex domestica va a casa dell’avvocato e ribadisce che lo amerà per sempre.

Il giorno seguente, dopo il funerale di Ursula, Marcia e Santiago vanno alla pensione di Fabiana per congedarsi dagli amici.

Durante i saluti, però, arriva l’ispettore Mendez per arrestare l’assassino di Ursula. Per chi scatteranno le manette?

Quali altre storie vedremo nei nuovi episodi di “Una Vita” dal 24 al 29 maggio?

Arantxa, per non turbare la padrona appena ripresasi dalla malattia, si è assunta la colpa dell’assenza di Margarita, che è in carcere per aver avvelenato Bellita.

Bellita, però, sente una conversazione tra José e Mendez, e scopre che Margarita è stata arrestata. Così chiede spiegazioni. Che cosa le diranno i familiari?

Maite vede Camino e Ildefonso ridere e scherzare insieme, si ingelosisce e non riesce a nascondere all’amata il suo astio nei confronti del giovane pretendente.

Liberto fa di tutto per evitare che Rosina veda i quadri di Maite, piuttosto trasgressivi, prima dell’inaugurazione della galleria.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.