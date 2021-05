Temptation Island: curiosità su Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è ormai lo storico presentatore di Temptation Island, il reality molto seguito che va in onda durante l’estate. In questi ultimi giorni si sta parlando della nuova edizione, che dovrebbe iniziare alla fine di giugno. Il presentatore è sempre lui: Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia è stato confermato anche per questa stagione di Temptation Island, ma quanto si sa del conduttore di uno dei reality più seguiti in assoluto?

Filipo Bisciglia nasce a Roma nel 1977 ed è del segno del Cancro. Filippo si fece conoscere grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Era il 2006.

Prima di quell’anno Bisciglia si era diplomato all’istituto alberghiero per poi iniziare a fare qualche apparizione televisiva. Girò una pubblicità della nuova Mini Coupè all’età di 19 anni, per poi 10 anni dopo trovare il successo definitivo sul grande schermo grazie alla partecipazione al Grade Fratello.

Bisciglia arrivò secondo al Grande Fratello e da lì iniziò la sua ascesa nel mondo della televisione Italiana.

Il grande pubblico ha iniziato ad abituarsi alla sua presenza in televisione: Bisciglia ha infatti partecipato a diversi programmi televisivi ed è diventato testimonial di svariati brand di abbigliamento.

Non solo, Bisciglia si è anche interessato alla recitazione. Il noto presentatore del reality di coppie Temptation Island ha preso parte ad alcune sitcom, come Distretto di polizia 10 e Un posto al sole, per citarne alcune.

Queste apparizioni risalgono a prima del 2014, anno in cui Bisciglia ha iniziato a presentare il noto programma in onda su canale cinque. Anche quest’anno Bisciglia è stato confermato, non interrompendo mai la sua conduzione dall’anno in cui iniziò a prendere parte a Temptation Island.

Qualche curiosità sul conduttore di Temptation Island

Solitamente si seguono i passi e le vite dei concorrenti di Temptaton Island, ma quanto si conosce lo storico conduttore? A breve inizierà la nuova edizione di Temptation Island, come sempre in estate e come sempre con coppie che saranno protagoniste.

Molte le info e le curiosità sulla nuova edizione, ma quali curiosità si nascondono dietro Filippo Bisciglia?

Per esempio, Bisciglia ama il tennis e fino ai 18 anni giocava a livello agonistico. Oggi è una passione che continua a coltivare con leggerezza e amore.

I suoi amici, poi, lo chiamano Il Motivatore. La ragione? Filippo è un incurabile ottimista, sorprendente propositivo e sempre pronto a dare ottimi consigli e far vedere il bicchiere mezzo pieno.

Ciò di cui solitamente si è curiosi è qualcosa di imbarazzante o qualcosa che riguardi vecchie avventure e storie sentimentali: ecco allora che conduttore di Temptation Island ha sul collo un Ti amo tatuato, dedicato alla fidanzata Pamela Camassa. Ovviamente, il tatuaggio è “reciproco”.

Nello stesso punto, Pamela Camassa ha il nome Filippo tatuato. Scrivere sulla pelle il loro amore sì, ma Filippo Bisciglia ha chiarito che mai parteciperebbe al programma che egli stesso conduce con la sua dolce metà.

Paura o semplicissimo disinteresse?

Filippo Bisciglia ha poi raccontato in un’intervista del 2018 di un brutto momento che da bambino ha dovuto passare, motivo per cui – forse – ha imparato ad apprezzare sempre più la vita e ad essere così positivo: