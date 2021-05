Perché tutti investono sui diamanti sintetici

Pandora ha scelto di scommettere sulle pietre artificiali, ma non è l’unica azienda impegnata a ripensare l’industria della gioielleria. C’è chi ricorre anche agli nft

Pandora, il più grande produttore di gioielli del mondo, non userà più diamanti estratti da miniere. Al loro posto saranno impiegate pietre artificiali. Si comincia con una collezione presentata nel Regno Unito e nel 2022 l’azienda allargherà l’offerta ad altri paesi. I consumatori? Secondo la società, gli studi di mercato mostrano che i clienti capiranno, soprattutto i giovani. Più attenti alla sostenibilità, sarebbero contenti di potersi permettere pietre un tempo inaccessibili: i diamanti sintetici, infatti, costano un terzo delle pietre naturali. E non sono appesantiti da conflitti.

La denuncia in un film del 2006

Lo aveva denunciato Leonardo Di Caprio nel 2006 con il film Blood Diamonds. L’industria dei diamanti ha alle spalle le dure condizioni di lavoro dei minatori, abitanti di Stati poverissimi spesso infestati da crudeli signori della guerra, e danni all’ambiente.

Il primo tentativo di porre un freno agli abusi risale al 1998, con una risoluzione delle Nazioni Unite sulla situazione in Angola. Nel 2003 sempre l’Onu adotta il Kimberley process certification scheme, un processo di verifica creato con l’obiettivo di impedire di immettere nel mercato diamanti provenienti da zone di conflitto (conflict diamonds), per finanziare guerre e violenze. Gli esiti, a detta di molti, non sono stati soddisfacenti. I produttori sono corsi ai ripari. Risale al 2005 la fondazione del Responsible jewellery council, associazione di categoria che ha provato a fissare alcune linee guida per un’industria responsabile. Partiti in 14, oggi i membri sono 250, sottoposti ad audit esterni periodici.

L’elenco delle pratiche vietate nel codice di autodisciplina comprende il divieto assoluto all’impiego di metalli preziosi e pietre provenienti da zone di guerra, a pratiche di corruzione, al lavoro minorile e a falsi contratti di apprendistato; l’impegno a mantenere salubri gli ambienti di lavoro, a tutelare la libertà sindacale, a controllare tutta la catena di fornitori, a proteggere le popolazioni indigene e vietare forme di discriminazione.

Come si producono i diamanti sintetici

“I cristalli sono come le persone: sono i difetti che li rendono interessanti”. La differenza tra un diamante naturale e uno sintetico sta tutta in questa frase del fisico inglese sir Frederick C. Frank. Le gemme naturali si formano nelle viscere della terra nel corso di un processo che dura milioni di anni, ad alte pressioni e alte temperature, prima di risalire verso la superficie.

I primi tentativi di produrre diamanti sintetici risalgono all’Ottocento. Ma è attorno alla metà del Ventesimo secolo che si registra qualche successo nei laboratori della General Electric. Da allora la ricerca non si è fermata. Due i metodi principali per produrre diamanti sintetici.

Il primo, Hpht (High pressure high temperature) cerca di imitare le condizioni presenti alle profondità estreme della Terra. La polvere di grafite viene ridotta allo stato liquido e poi raffreddata a pressioni nell’ordine di 80mila volte la pressione atmosferica. Il secondo metodo è detto Deposizione chimica del vapore. Si parte da una miscela di idrogeno e gas contenente carbonio come il metano CH 4 che viene decomposta portandola a una temperatura attorno ai 2.200 gradi tramite microonde o un filamento riscaldato. Semplificando, gli atomi di carbonio “cadono” sopra a piccoli cristalli di diamante precedentemente posizionati in una camera di decompressione. I tempi sono estremamente ridotti, parliamo di qualche settimana.

Un nuovo business



Pandora, che l’anno scorso ha annunciato l’intenzione di abbandonare oro e argento di nuova estrazione entro il 2025, ha visto triplicare il valore delle azioni in Borsa nell’ultimo anno. Ma non è l’unica ad aver intrapreso questa strada. La storica De Beers ha una propria linea sintetica, mentre Tiffany ha cominciato a dare agli acquirenti i dettagli sui diamanti di nuove estrazione, per certificarne la provenienza delle gemme e seguirli sin dalla miniera. Pare che gli over 50 siano ancora attenti al valore delle pietre, che, al contrario, conta sempre meno per i giovani. Tutto si gioca sul filo delle emozioni, difficili da quantificare.

In attesa che il tempo chiariaca la risposta, c’è chi prova a giocare la carta di un’esclusività alternativa. Come l’italiano Norberto Rossi ,che da anni ha cominciato a vendere diamanti Nft (non fungible token). Le pietre si indossano tenendole all’orologio e l’unicità della gemma è garantita dalla blockchain. Negli ultimi tempi gli nft hanno vissuto un vero e proprio boom. Che fa gola a molti, ma non a lui: “Molti progetti nascono già con l’idea di avere una data di scadenza. Ma per me si tratta di una maratona, non una corsa. Mi piacerebbe che la bolla scoppiasse e si tornasse a un processo di sviluppo sano”.

Ma chi sono i clienti che comprano un diamante da indossare visualizzandolo sullo smartwatch? “Qualche anno fa, agli inizi, attiravamo solo early investor inglesi e americani che non volevano perdere la prossima occasione. Ma stiamo cercando di mutare la clientela spostandola verso chi lo vede come un oggetto da indossare”, dice Rossi. E rivela che ci sono squadre di calcio interessate agli nft. Una in particolare sarebbe interessata a mettere in gioco tutto il proprio (ampio) archivio. Il nome? Ancora top secret.