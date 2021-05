Ingredienti

400 g riso Arborio

125 g ricotta

70 g Pecorino Romano Dop

50 g prezzemolo

2 uova

pangrattato

olio di arachide

sale

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 4-6 persone

Per la ricetta delle palline di riso ponete la ricotta in uno scolapasta, appoggiandola su fogli di carta da cucina, in modo che rilasci tutto il suo liquido e rimanga ben asciutta.

Lessate il riso in acqua bollente salata per circa 15-18 minuti, scolatelo e versatelo in una ciotola.

Mescolatelo con le uova, la ricotta, il pecorino grattugiato e il prezzemolo, mondato e tritato.

Formate circa una quarantina di palline, grosse come quelle del gelato. Passatele nel pangrattato e friggetele, poche alla volta, nell’olio caldo, fino a doratura.