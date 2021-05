Notte di paura in Congo, erutta il vulcano Nyiragongo: “Tra i più pericolosi al mondo”

Paura nella Repubblica Democratica del Congo, dove si è risvegliato nella serata di ieri il vulcano Nyiragongo, considerato tra i più pericolosi al mondo. Stamane la notizia: la colata di lava si è fermata nella notte, interrotta alla periferia della capitale del Nord del Kivu, Goma. Migliaia le persone in fuga verso il confine con il Ruanda dopo l’eruzione. Ad accompagnare il risveglio forti esplosioni. Il vulcano è alto circa tremila metri e le sue pendici sono densamente popolate. Nessuna vittima viene riportata al momento.

“Almeno tremila i congolesi e residenti nella città di confine di Goma si stanno spostando verso la città di Rubavu, in Ruanda”, aveva scritto su Twitter la Rwanda Broadcasting Agency (Rba). L’eruzione intorno alle 19:00 locali. Impressionanti le immagini, con un cielo colorato di rosso. A Goma vivono circa due milioni di persone. L’ultima eruzione, nel 2002, ha causato centinaia di morti e ha lasciato strade e piste aeroportuali ricoperte di lava. Un’altra eruzione precedente, nel 1977, fece più di 600 morti.

