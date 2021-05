La mousse al salmone affumicato è un antipasto che si prepara in poco tempo e si conserva in frigorifero 4 o 5 giorni, chiuso in un barattolo ermetico. Il suo ingrediente principale è il salmone affumicato, che viene frullato con dei formaggi freschi e cremosi.

Non sottovalutate la qualità del salmone affumicato, più sarà carnoso e saporito e meglio risulterà la mousse; ovviamente il miglior salmone è quello servaggio, ma in commercio ci sono salmoni che provengono da ottimi allevamenti: cercate. Inoltre potrebbe essere una buona idea preparare questa mousse anche con la trota affumicata, con il tonno o con il pesce spada e servire un terzetto di mousse assieme a dei crostini e delle crudités di verdure.

Le uova di lompo, che vi suggeriamo per la decorazione, si trovano sia rosse che nere e sono considerate un succedaneo del caviale, perché molto meno costose. Il lompo da cui provengono è un pesce di fondale, che vive in acqua salata e depone le uova una volta all’anno, all’inizio della primavera. Il loro gusto sapido e di iodio si accompagna molto bene alle preparazioni fresche a base di pesce.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

100 g Salmone affumicato

100 g Robiola

100 g Ricotta

50 ml Panna

Erba Cipollina

Uova di lompo

Sale

Pepe bianco

Preparazione

Per preparare la ricetta della mousse al salmone affumicato, frullate insieme il salmone con la robiola, la ricotta e la panna.

Trasferite il composto in una ciotola, aggiustate di sale e pepe.

Conservate la mousse ottenuta in una barattolino e, al momento di servire, decorate con un pizzico di erba cipollina e delle uova di lompo.