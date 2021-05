Isola dei Famosi, naufraga interviene e Ilary Blasi fuori di sé cambia subito argomento, bomba di Dagospia “Ilary Blasi ha pensato che … “

Spread the love











Venerdì è andata in onda un’altra puntata de L’isola dei famosi che, come al solito ha visto al timone Ilary Blasi. La conduttrice, che è perfettamente a suo agio nel suo ruolo è sempre molto diretta e schietta e, quando qualcosa non le va a genio bacchetta anche in diretta tv chi, per lei, è reo di avere sbagliato qualcosa nel comportamento e negli atteggiamenti cosa che accade soprattutto con Massimiliano Rosolino, l’inviato, che viene a volte anche deriso anche se lui ha dimostrato di essere uno sportivo fino in fondo e sa stare al gioco ed è il primo a divertirsi e a ridere di se stesso.

Ma venerdì scorso è accaduto qualcosa che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta e che si sono subito accorti che c’era qualcosa che non andava.

Vediamo cosa è accaduto.

Isolde Kostner dice la sua su un tema estetico e Ilary Blasi cambia subito argomento seccata

Venerdì durante l’ultima puntata della settimana, durante la nomination, Isolde Kostner ha fatto un discorso molto bello sui canoni estetici e su quanto le donne si devono sentire belle a prescindere dai filtri delle foto e dai social.

La Kostner ha invitato tutte le donne che erano in ascolto e sintonizzate su L’isola dei famosi a essere sempre concentrate su ciò che vogliono raggiungere e non sulla bellezza artefatta.

A fine discorso, Ilary Blasi, nonostante le parole della Kostner fossero molto importanti, non ha commentato in alcun modo, anzi è apparsa molto seccata e ha cambiato subito argomento.

La bomba di Dagospia

Dagospia è intervenuto su quanto accaduto, infatti la giornalista Cristiana Lauro ha scritto e spiegato così: “Ieri Isolde Kostner ha osato prendere la parola per un attimo durante le nomination – con garbo e grazia – per ricordare che le donne non devono sembrare esteticamente tutte uguali pur di piacere“.

E poi ha continuato: “A me è sembrato un bel messaggio … Ilary moglie di Totti e ‘asfaltatrice’ per riconoscimenti, ha storto il muso di brutto e cambiato subito discorso, come se Isolde si stesse riferendo a lei e invece il discorso non era così superficiale”.

Il discorso della Kostner è dunque caduto in breve tempo nel nulla, infatti, neanche gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi le hanno dato man forte in alcun modo.

