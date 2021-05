Il Paradiso delle Signore 5 Fiorenza incastra Ludovica?

Adelaide augura buongiorno a Ludovica nella puntata 154 della stagione 5. La Brancia non la aspetta così presto al Circolo. Adelaide deve controllare la lista degli invitati a un evento. Ludovica non è aggiornata sui gossip. Forse perché non passa abbastanza tempo al Circolo. La Contessa lancia questa frecciatina. Poi vuole parlare dei sospetti sollevati da Fiorenza. Il Paradiso delle Signore 5 Fiorenza incastra Ludovica? La Gramini pensa che la figlia di Flavia nasconda qualcosa con Finzi. Sostiene di averli sentiti parlare di giudici. Ludovica si arrampica sugli specchi. Forse stavano parlando di amici in comune… Ludovica aggiunge: si sente ferita dal fatto che dia credito a queste voci. La Brancia sostiene che non ci sarà nessuna burrasca. È tutto sotto controllo… È presto per dire che non ha bisogno di lei, però. Adelaide, forse, potrebbe trovare il modo di toglierle l’impaccio di Fiorenza in modo definitivo.

Il Paradiso delle Signore 5 cosa scopre Fiorenza su Ludovica?

Ludovica sostiene che Fiorenza riesca a sentire le cose che non la riguardano. Al tempo stesso avrebbe la straordinaria qualità di non fare quello che le si dice. La Gramini sostiene che la Brancia e Finzi parlino in modo losco e citando giudici. Ludovica e il penalista ridono: non sono esattamente delle prove schiaccianti! Gianfranco sostiene che la strada per la scarcerazione di Marcello sarà ancora lunga. Lei non ha intenzione di tirarsi indietro. Finzi non ha delle buone sensazioni. Non è un buon segno che il giudice non abbia risposto alla testimonianza. Gianfranco le promette che non lascerà niente di intentato. Le fa anche un’altra promessa: nessuno verrà a sapere del rapporto di lei con Marcello. Purtroppo non sarà così: dalle anticipazioni sappiamo che Fiorenza scopre qualcosa…

Il Paradiso delle Signore 5 Adelaide sospetta di Ludovica?

Ludovica ha rifatto gli inviti per il Circolo. “Tu non sei una Vice, sei un’erede” dice Adelaide alla Brancia. La Contessa spera che il discorso di quella mattina non l’abbia turbata troppo. Fiorenza dovrà accettare che le cariche non si guadagnano con i sotterfugi ma con il talento. La conversazione viene interrotta da una telefonata di Finzi.

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 154: Ludovica Brancia Di Montalto interpretata da Giulia Arena. Credits: Rai

Adelaide non riesce quasi a crederci. Che Fiorenza stia dicendo la verità? La Gramini osserva la Brancia al telefono. Il Paradiso delle Signore 5 Fiorenza incastra Ludovica? Ludovica scappa via. Si occuperà degli inviti quanto prima…

Alla fine dell’episodio vediamo che Fiorenza osserva il ricongiungimento appassionato di Ludovica e Marcello. È solo l’inizio della sua rivincita.