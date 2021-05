il-giornalista-sotto-accusa-per-l’intervista-dello-scandalo-di-bbc-a-diana:-“mi-scuso-con-william-ed-harry,-ma-non-danneggiai-la-principessa”

LONDRA. Chiede scusa ai figli, ma giura di non avere “danneggiato” la loro madre, pur ammettendo di averla manipolata per ottenere quella che è stata definita l’intervista del secolo. Martin Bashir, il giornalista della Bbc autore dello scoop del 1995 in cui la principessa Diana, alludendo alla relazione extra-coniugale del marito Carlo con Camilla, disse “siamo in tre in questo matrimonio”, risponde così alle pesanti accuse nei suoi confronti e nei confronti dei suoi superiori contenute nell’indagine interna resa nota questa settimana dalla radiotelevisione pubblica britannica.