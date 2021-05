I meravigliosi ristoranti in bambù a forma di piante o animali di questo geniale architetto

Spread the love

Elefanti, becchi di pellicano abbarbicati sulle rocce, tigri o piantetropicali, i concept dei ristoranti creati dell’eccentrico architetto Thilina Liyanage lasciano senza fiato

Si chiama Thilina Liyanage il geniale architetto dello Sri Lanka che ha realizzato questi render 3d di ristoranti davvero spettacolari, ispirati a piente e agli animali.

Sky Treetop Restaurant

Nell’ultimo progetto il geniale architetto dello Sri Lanka ha immaginato un’esperienza immersiva nella natura destinata a piccoli gruppi di persone che potrebbero cenare nel bel mezzo delle montagne. Si tratta dello Sky Treetop Prestaurant, ristorante sospeso a forma di becco di pellicano e ispirato alla Picher Plant cosiddetta pianta da brocca, la Nepenthesia. L’originalissimo Sky Restaurant è caratterizzato da una base simile a una barca e da un tetto leggermente rialzato. Tutt’intorno la vista è mozzafiato.

L’impiego di bambù ricurvi per la struttura contribuisce a donargli un aspetto tropicale in contrasto con le montagne circostanti.

Ristorante Bloming Pods

Questo ristorante si chiama “Baccelli fioriti” ed è infatti strutturato come un baccello contenente vari semi. Si sviluppa sopra un meraviglioso lago, consentendo agli ospiti di godere di un magnifico panorama.

Caffetteria Jaguar

Questo magnifico ristorante è chiaramente ispirato, come suggerisce il nome stesso, a un maestoso e potente giaguaro. Vi si accede tramite una scalinata che porta ai piani superiori, dove gli ospiti possono concedersi un pranzo o una cena sotto il manto/tetto dell’animale.

Un’idea davvero geniale che per ora esiste solo sul computer, ma che speriamo diventi presto realtà. Vi immaginate come sarebbe bello cenare in ristoranti simili?!

FONTE: Thilina Liyanage/Behance

