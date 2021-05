eros-ramazzotti-e-andrea-bocelli-arrivano-a-cavallo-al-bar

Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli a cavallo in piazza a Lajatico, che ci facevano? Il cantante e il tenore si sono recati, in sella ai loro animali, fino al bar del piccolo comune, che si trova in provincia di Pisa, e che ha dato i natali all’artista lirico. Scopriamo il motivo di tale inusuale cavalcata che ha fatto impazzire, a colpi di scatti, il web.

Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli sorpresi a cavallo in piazza a Lajatico. Ma che combinavano i due famosissimi cantanti? Dieci giorni fa a, insieme a Bocelli c’era, con la stessa situazione, Al Bano, amico fraterno del tenore. Scopriamo insieme i particolari.

Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli in piazza a Lajatico

Eros Ramazzotti è sbucato nella piazza centrale di Lajatico in compagnia del tenore. Entrambi erano a cavallo, tra la sorpresa delle tante persone presenti, che non si sono lasciate sfuggire l’occasione per scattare foto e poi postarle sui social. Non solo foto, ma anche video dell’originale e inattesa passeggiata che ha immortalato l’ex marito di Michelle Hunziker insieme a Bocelli.

Bocelli e Ramazzotti, il duetto: “Nel cuore lei”

Vi ricordate il memorabile duetto di Bocelli e Ramazzotti? Era il 1999: cantante e tenore sono stati i protagonisti, insieme, di “Nel cuore lei”. Una bellissima canzone di uno straordinario duetto, che è stata un misto fra emozione e amore profondo, da dedicare alla persona amata. Una promessa d’amore allo stato puro.

Ramazzotti e Bocelli in un documentario?

Bocelli, la moglie Veronica e Ramazzotti sono giunti in piazza Veneto preceduti da una troupe che sta girando un documentario. Un progetto top secret, che sarà una sorpresa. Cantante e tenore hanno passeggiato in paese, e poi sono scesi al bar della piazza a bere qualcosa insieme. Di cosa parlerà il documentario? Non resta che attendere la sua messa in onda.

Bocelli e Al Bano, amicizia di lunga data

Una decina di giorni fa è stata la volta di Al Bano a fare visita all’amico Andrea Bocelli. I due hanno passeggiato in paese e il cantante pugliese ha anche mangiato un gelato in piazza.

La scorsa estate, come immortalato su Instagram, era stato Bocelli con la moglie Veronica ad essere ospite di Al Bano e Loredana Lecciso in Puglia. Il cantante di Cellino San Marco ha ricambiato la visita. Bocelli per l’occasione ha scritto su Instagram un lungo ringraziamento al cantante pugliese.