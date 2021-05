Coronavirus nel mondo: Moderna chiederà a giugno all’ Ue l’ok per vaccinare 12-17ennni

La pandemia ha ucciso almeno 3.445.582 in tutto il mondo dalla fine di dicembre 2019, secondo una valutazione stabilita da AFP da fonti ufficiali, sabato a mezzogiorno. Dopo gli Stati Uniti (589.670), i paesi con il maggior numero di morti sono Brasile (448.208), India (291.331), Messico (221.080) e Regno Unito (127.701). Queste cifre, che si basano sui rapporti giornalieri delle autorità sanitarie nazionali, sono generalmente sottostimate.





La società americana di biotecnologie Moderna presenterà “all’inizio di giugno” una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea per il suo vaccino anti-Covid per i 12-17 anni: lo ha detto al Journal du dimanche l’amministratore delegato Stéphane Bancel.



Considerando che “entro l’estate tutti gli adulti che desiderano essere vaccinati avranno ricevuto una prima dose”, Stéphane Bancel ha stimato che “sarà poi necessario puntare molto rapidamente sugli adolescenti dai 12 ai 17 anni”.



Oggi, solo il vaccino Pfizer/BioNTech è autorizzato per i giovani di 16-18 anni in Europa; Pfizer ha anche richiesto l’autorizzazione per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni e l’ha già ottenuta negli Stati Uniti.



“L’ideale sarebbe proteggerli entro la fine di agosto. Se non vacciniamo in modo massiccio, non si può escludere il rischio di una quarta ondata”, ha aggiunto Stéphane Bancel, che è a capo dell’ azienda biotech dal 2011.

India, 3.741 morti di covid nelle ultime 24 ore



L’India domenica ha riportato 240.842 infezioni da coronavirus nelle ultime 24 ore e le morti sono aumentate di 3.741. Secondo i dati del ministero della Salute, le infezioni totali nel paese sono state di 26,5 milioni mentre il bilancio totale delle vittime del paese è stato di 299.266. L’India guida il mondo nel numero medio giornaliero di nuovi morti segnalati, rappresentando uno su tre morti segnalati in tutto il mondo ogni giorno, secondo un conteggio Reuters

Brasile, 1.899 nuovi decessi per covid

Sabato il Brasile ha registrato 1.899 nuovi decessi a causa del COVID-19, ha detto il ministero della Salute, portando il bilancio totale delle vittime nel paese a 448.208. I casi confermati sono aumentati di 76.490 e ora sono in totale 16.047.439, ha detto il ministero.