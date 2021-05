Come e perché dovresti congelare le fragole per averle a disposizione tutto l’anno

Fragole, che passione. Un frutto dalle proprietà straordinarie, che ancora per qualche giorno potremo trovare sui banchi dei mercati. Ma sapete che potete mangiarle tutto l’anno? Basta congelarle!

Sono uno dei frutti più amati da grandi e piccoli. Tantissime sono le ricette a base di fragole, dai dolci ai risotti. La loro presenza nei mercati, rispettando la stagionalità, dura poche settimane. Se non vogliamo rinunciare a mangiarle genuinamente tutto l’anno, è questo il momento di rimboccarsi le maniche e fare provviste.

Conservare le fragole è possibile e semplice. Si può scegliere di metterle in freezer intere o sotto forma di succo. Vi spieghiamo come fare.

Congelare le fragole

Il modo più semplice per conservare le fragole rimane sicuramente quello di congelarle. Basta lavarle accuratamente, meglio se con il bicarbonato per rimuovere anche la maggior parte di residui di pesticidi, rimuovere la parte verde e inserirle in una busta per congelare. In alternativa è possibile congelarle già tagliate.

@123rf/Olga Yastremska

Qui le istruzioni passo passo per congelarle:

Lavare delicatamente le fragole, usando anche il bicarbonato

Stendere su un panno assorbente e lasciare asciugare all’aria o tamponarle con un secondo asciugamano

Eliminare il gambo e la parte immediatamente sottostante

Una volta asciutte, riporre in freezer su una teglia o comunque in piano

Non appena saranno completamente congelate, è possibile trasferirle in un contenitore per congelatore.

Le fragole congelate vanno consumate entro un anno.

Congelare il succo di fragole

Se volete, invece, conservare il succo di fragola fatto in casa (meglio se con un estrattore), potete congelarlo in cubetti monoporzione. Vi basterà usare quelli per il ghiaccio. In questo modo avrete sempre a disposizione questo gustoso succo, utilizzabile anche per preparare un gustoso risotto alle fragole!

