barbara-d’urso-riceve-delle-scuse-inaspettate-“sono-profondamente-pentita-…”

Barbara D’Urso è una delle conduttrici di maggiore successo ed una delle più amate di sempre. È anche vero che molto spesso però la conduttrice è finita al centro di alcune polemiche. Ricorderete sicuramente quando un po’ di tempo fa, Barbara D’Urso ha avuto alcune discussioni piuttosto accese con una ex concorrente del Grande Fratello.

Barbara D’Urso e Ambra Lombardo, cosa è successo due anni fa?

Ci riferiamo alla professoressa siciliana Ambra Lombardo la quale all’interno del noto reality di Canale5 aveva trovato l’amore. La professoressa e modella all’interno della casa più spiata d’Italia si era fidanzata con l’ex marito di Tina Cipollari ovvero Kiko Nalli. La loro storia d’amore è stata particolarmente discussa ed al centro del gossip per tantissimo tempo anche perché è stata piuttosto tormentata. In passato, sembrerebbe che la donna abbia avuto alcuni diverbi con la conduttrice di Pomeriggio 5 ovvero Barbara D’Urso. Di questo ne è tornata a parlare proprio Ambra Lombardo, la quale ha rilasciato una intervista molto interessante al settimanale Di più.

La professoressa torna a parlare dei diversi avuti con Barbara

La professoressa torna a parlare nel corso di questa chiacchierata l’ex concorrente del Grande Fratello vip ha raccontato di questi diverbi avuti con Barbara D’Urso, ma ha rivelato anche un qualcosa di inedito. Ma torniamo ai diverbi avuti tra le due donne e che risalgono al 2019. All’epoca pare che ci fosse qualcuno che sosteneva che la professoressa avesse tradito il suo fidanzato e queste indiscrezioni pare fossero state trattate proprio nel salotto di Barbara D’Urso. Per questo motivo Ambra Lombardo aveva diffidato la redazione. Oggi a distanza di un po’ di tempo, la professoressa ha in qualche modo chiesto scusa alla conduttrice considerando il suo gesto piuttosto eccessivo.

Scuse di persona alla D’Urso, il prossimo passo della Lombardo

Insomma l’ex gieffina sembra essersi pentita un po’ di quello che è ha fatto nei confronti di Barbara D’Urso e del suo programma. “Ho fatto un gesto forte di cui mi sono pentita subito dopo. Sono stata consigliata male probabilmente. Probabilmente l’ho fatto per paura di conseguenze sul mio lavoro e a scuola. Devo tantissimo alla signora d’Urso e vorrei un giorno avere la possibilità di spiegarle la grande difficoltà che vivevo in questi giorni“. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Ambra Lombardo nel corso dell’intervista. Poi la donna ha anche aggiunto di avere un desiderio ovvero chiedere scusa a Barbara D’Urso di persona per questo suo gesto così forte ed eclatante. Ha anche raccontato di essere stata in questi anni parecchio insultata sia per strada che anche sui social network e di avere provato anche queste imbarazzo.

