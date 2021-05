alias-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

Alias in streaming su Star di Disney+

Desideri rivedere tutte le stagioni di Alias in streaming in italiano? Devi sapere allora che Alias è disponibile su Star di Disney+!

Parliamo della serie tv creata da J.J. Abrams (Lost, Fringe) in prima visione negli Stati Uniti dal 2001 al 2006 su Fox, e adesso disponibile con tutte le puntate anche in Italia sul sesto grande brand della Casa di Topolino attivo dal 23 febbraio 2021.

Star è una sezione interamente dedicata all’intrattenimento generale che si unisce ai brand già presenti sulla piattaforma quali Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney!

Per accedere allo streaming di Alias ti basta sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma oppure, se sei già registrato, cercare il titolo della serie sul catalogo e dare inizio al tuo binge-watching di tutti gli episodi.

L’elenco delle serie tv e dei film è in costante aggiornamento: al link trovi il catalogo delle serie tv disponibili su Star!

Victor Garber e Jennifer Garner In Alias Credits: Disney Plus

Alias dove vederlo in italiano

Viaggi in incognito e pericoli di ogni tipo per la giovane spia della CIA Sydney Bristow, interpretata qui da un’emergente e bravissima Jennifer Garner.

Lei è la protagonista di Alias, spy-drama con cui si aggiudica premio di “Miglior Attrice in una serie drammatica” ai Golden Globe del 2002, diventando così un’icona della cultura pop americana.

Le avventure e gli intrighi del suo stile di vita nel mondo criminale descritti nella serie fanno di questo show un “meraviglioso thriller di grande intrattenimento”.

In tutto sono cinque le stagioni di Alias, l’ultima delle quali abbreviata per la vera gravidanza della Garner (elemento inserito anche nella serie tv) per un totale di 105 episodi. Accanto a Jennifer troviamo anche attori della portata di Bradley Cooper (Will Tippin), Victor Garber (Jack Bristow) e Ron Rifkin (Arvin Sloane).