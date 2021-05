albano,-romina-gli-fa-una-battuta-e-lui-in-grande-imbarazzo-le-chiede-“ma-dici-a-me?”

Spread the love











Romina Power e Albano non smettono di far sognare e, nonostante siano trascorsi decenni dalla fine della loro bellissima storia d’amore da cui sono nati bel 4 figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior e, nonostante ne sia trascorsa di vita dalla fine del loro matrimonio, nell’immaginario collettivo Albano e Romina Power restano sempre la coppia più bella del mondo.

Ora che spesso si fanno vedere insieme ai concerti, il pubblico spera ancora che tra loro possa riaccadere qualcosa di tenero ma le dichiarazioni di Albano non fanno sperare in nulla di buono. Infatti, Albano è ormai legato a Loredana Lecciso e dopo un bel po’ di alti e bassi pare che i due abbiano ormai ritrovato la serenità e che la loro famiglia sia più che stabile. Albano e Loredana Lecciso hanno anche due figli Bido e Jasmine e ormai pare che nulla possa minare la loro felicità.

In realtà, mancherebbe solo il matrimonio ma questo progetto sembra sfumato e a metterci lo zampino sembrerebbe siano stati i figli di Albano, soprattutto Yari che non ha mai accettato Loredana Lecciso.

Romina fa una battuta ad Albano e lui è in grande imbarazzo

Ieri sera si sono festeggiati i 55anni di carriera di Albano e c’è stata una grande festa su canale 5 a cui hanno partecipato anche i figli di primo letto di Albano e Romina, Yari, Cristel e Romina Junior.

Romina ha detto ad Albano: “Bello tornare a cantare insieme, speriamo di sentirmi” e Albano: “Basta che spingi un po’ più forte” ma lei ha subito controbattuto: “Eh no basta che tu non mi urli nell’orecchio…”.

Poi Albano ha fatto i complimenti a Romina per il vestito rosso che indossva e lei gli ha risposto così mettendolo in imbarazzo: “Mi sono vestita in rosso per sfidare il toro, stasera!”, Al Bano, prontamente le ha detto: “E’ rivolto a me?” e lei “Ma no, in senso astrologico, non fraintendetemi eh, voi fraintendete sempre” ha detto rivolgendosi al pubblico in tono scherzoso.

Poi Romina ha chiesto ad Albano: “Il cuore come va?” e lui: “Ha fatto lo scemo per un po’ di tempo, ma si è messo a posto ora. L’ho messo a posto”.

E a questo punto, il pubblico ha detto: “Romina lo ha messo a posto il tuo cuore”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...