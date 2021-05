Vita in diretta, Alberto Matano riceve una diffida perché non può più parlare di Denise Pipitone e diventa una furia in diretta

Spread the love











Alberto Matano è alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, di La vita in diretta, la seguitissima trasmissione di Rai 1 che va in onda ogni pomeriggio. Alberto Matano, dopo due anni, si è disegnato il programma sul proprio stile e piace tantissimo dopo che l’anno scorso ha condotto la trasmissione in tandem con Lorella Cuccarini con la quale i rapporti si sono via via deteriorati fino a diventare pessimi a fine trasmissione.

Quest’anno, il giornalista calabrese, appare molto più rilassato e a suo agio e il taglio giornalistico che ha voluto imprimere alla sua trasmissione è tanto apprezzato. All’inizio passando da esser un mezzo busto del tg a conduttore di una trasmissione quotidiana pomeridiana, è apparso po’ freddo e ingessato ma poi si è molto rilassato ed è evidente che si diverte anche tanto.

Alberto Matano ha ricevuto una diffida e non ha potuto mandare in onda un’intervista

Alberto Matano ha ricevuto una diffida e ieri non ha più potuto parlare di Denise Pipitone in trasmissione a La vita in diretta.

Alberto Matano, chequasi ogni giorno dedicava uno spazio alla tragedia che ha colpito Piera Maggio, la mamma di Denise da quando 17 anni fa la sua bambina le è stata strappata e portata via ancora oggi non si sa da chi, ha perso la pazienza.

Vediamo cosa è accaduto.

Ieri pomeriggio a La Vita in Diretta, Alberto Matano doveva mandare in onda un’intervista alla zia di Gaspare Ghaleb, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi. Ma, poco prima che Matano mandasse in onda l’intervista, è arrivata una diffida e il conduttore calabrese ha dovuto spiegare ai suoi telespettatori perchè non poteva più mandarla in onda.

Alberto Matano ha detto: “Ecco, qui ho una diffida bella e buona a me e a tutto il programma. Ci chiedono di bloccare la messa in onda dell’intervista della zia di Gaspare Ghaleb perchè non ha dato un consenso preventivo”.

Matano ha detto così parlando a favore di telecamera: “Mi arrabbio perché noi stiamo facendo il nostro lavoro e cosa c’è di male nel raccontare le cose dette anche 17 anni fa?”.

Rivelazioni a Quarto grado

Ieri sera durante la puntata di Quarto grado, Gianluigi Nuzzi ha dato importanti novità sul caso di Denise Pipitone e ha detto che Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Marsala.

