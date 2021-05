Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni dal 24 al 29 maggio: Maite gelosa di Camino

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 24 al 29 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Maite ha accettato di restare ad Acacias pur di stare accanto a Camino, ma come amica. Però, quando vede il feeling tra la Pasamar e il suo pretendente Ildefonso, le dà parecchio fastidio.

Genoveva si è liberata di Israel. L’uomo ha ricevuto la somma pattuita per l’omicidio di Ursula ed è pronto a lasciare la città con Marcia.

Arantxa, per non turbare la padrona appena ripresasi dalla malattia, si è assunta la colpa dell’assenza di Margarita, che è in carcere per aver avvelenato Bellita.

Bellita, però, sente una conversazione tra José e Mendez, e scopre che Margarita è stata arrestata. Così chiede spiegazioni. Cosa le diranno?

Maite vede Camino e Ildefonso ridere e scherzare insieme, si ingelosisce e non riesce a nascondere all’amata il suo astio nei confronti del giovane pretendente.

Liberto fa di tutto per evitare che Rosina veda i quadri di Maite prima dell’inaugurazione della galleria.

La Salmeron fa i conti con Felipe. L’avvocato, infatti, dubita di lei e le chiede se ha a che fare con la morte di Ursula: lei nega con fermezza.

Nonostante sappia che suo marito è un impostore, Marcia preferisce seguirlo a Cuba e dimenticare Felipe.

Marcia, però, vuole incontrare per l’ultima volta l’uomo di cui è innamorata, Felipe. A notte fonda la Sampaio va a casa dell’avvocato e ribadisce che lo amerà per sempre. E lui?

Dopo il funerale di Ursula, Marcia e Santiago vanno alla pensione di Fabiana per congedarsi dagli amici.

Durante i saluti, però, arriva l’ispettore Mendez per arrestare l’assassino di Ursula. Chi arresterà il commissario? Chi finirà in carcere? Becerra e Marcia riusciranno a partire o saranno bloccati?

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.