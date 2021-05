tiktok,-arrivano-codici-magici-sull’app:-cosa-sta-succedendo

Alcuni codici ‘magici’ sono comparsi su TikTok grazie ad alcuni utenti: a quanto pare sarebbero in grado di realizzare tutti i desideri

TikTok, ormai è ben risaputo, è il social per eccellenza nel rendere virali videoclip. Solitamente si tratta di video comici o tormentoni musicali, ma non è sempre così. In altri casi, si diffondono informazioni di altro genere. Un po’ come successo con i codici Grabovoi, il cui nome deriva dal matematico russo Grigory Petrovich Grabovoi. Quest’ultimo sostiene di essere un guaritore, inventore di un sistema di salvezza e sviluppo. Tale fenomeno è stato diffuso appunto su TikTok e spiegato da alcuni tiktoker.

TikTok ed il fenomeno dei codici magici

Diversi sono i tiktoker che hanno dato via al fenomeno dei codici magici sulla piattaforma, tra cui Benedetta Stefanelli. Quest’ultima ne ha anche spiegato il funzionamento. A quanto pare, esisterebbero codici che consentono di ottenere tutto ciò che si vuole.

“I codici Grabovoi non sono altro che delle sequenze numeriche aventi la stessa frequenza della cosa che si vuole ottenere”, afferma. Per utilizzarli bisogna sapere che più codici ravvicinati si annullano e per tale motivo si consiglia di crearne uno alla volta, inoltre essi non vanno mai capovolti. Se il codice riguarda il corpo o la bellezza, bisogna scriverselo addosso.

“Un altro modo è leggerli ad alta voce, ma il mio preferito è scriverlo su un fogliettino e metterlo nel posto più vicino a quello che voglio manifestare. Quello per attrarre denaro, per esempio, lo metto nel portafoglio”. Codici che realizzano desideri, un po’ come il miglior genio della Lampada.