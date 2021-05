Home » Tv » Barbara D’Urso » Sonia Bruganelli critica la D’Urso: “La sua TV non mi piace”

Sonia Bruganelli critica Barbara D’Urso? La moglie di Paolo Bonolis non apprezza il tipo di tivvù che la regina di Cologno Monzese propone? È così. Non ne ha fatto un mistero, e lo ha rivelato durante la trasmissione di Belve su Rai2. Ed ora la conduttrice di Mediaset replicherà o se ne starà in silenzio?

Sonia Bruganelli contro Barbara D’Urso? Ha criticato senza mezzi termini la 64enne ed i suoi programmi? Ma non erano amiche? È accaduto nel salotto di Belve, trasmissione di Mamma Rai condotta da Francesca Fagnani. La moglie di Bonolis, oltre ad aver parlato della sua vita privata e professionale, ha rilasciato commenti pure su Barbarella.

Sonia Bruganelli nel salotto di Rai2

La trasmissione di Rai Due propone le interviste alle donne che hanno saputo ottenere propri spazi e raggiungere posizioni di rilievo, riuscendo a superare tutte le difficoltà dovute ad un maschilismo ancorato nella società. Un maschilismo che tende ad escludere il gentil sesso, relegandolo in posizioni di subordinazione. Sonia, di professione imprenditrice, è stata ospite della puntata di venerdì ed ha raccontato molto di sé. Ma non solo.

Sonia Bruganelli, una “belva” con Barbara D’Urso

La Bruganelli non si è negata dal rispondere anche ad alcune domande che potevano essere più “imbarazzanti”, e proprio alcune di queste hanno riguardato Barbara D’Urso. La Fagnani ha invitato l’imprenditrice 47enne ad esprimere un’opinione sulla conduttrice di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso, e la moglie del conduttore di Avanti un altro non ha nascosto il fatto di non apprezzare particolarmente i suoi programmi.

Bruganelli: “I programmi della D’Urso non mi piacciono”

Eppure, qualche tempo fa il loro affiatamento era stato sfoggiato sui social: loro due, guancia a guancia, che inviavano un saluto ai fan, mentre si stavano facendo un selfie insieme. Uno scatto criticato da chi non credeva affatto a questa armonia fra loro due. Fatto sta che alla richiesta di Francesca Fagnani di definire la televisione della D’Urso, la bellissima romana, infatti, ha risposto:

"Forse un po' più superficiale, attenta a cercare di stuzzicare la morbosità che comunque le persone hanno".

E alla domanda incalzante della conduttrice di Rai 2, “Ma le piace?”, lei ha sottolineato: “No, non mi piace”. Una risposta secca da parte dell’imprenditrice che, comunque, ha espresso soltanto il suo parere.

Barbara D’Urso risponderà alla Bruganelli?

Dopo le dichiarazioni al veleno, puntuale la curiosità da parte del web, di sapere se la diretta interessata deciderà di replicare. Magari lo potrà fare durante Pomeriggio 5 o Domenica Live. Oppure, come è più probabile, la D’Urso non darà peso alle dichiarazioni della Bruganelli, come è accaduto già in passato con personaggi più o meno famosi.