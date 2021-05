Le seppie con piselli in bianco sono un secondo piatto di pesce molto semplice a base di pochi ingredienti ma ricco di gusto. Le seppie vengono cotte direttamente in padella con i piselli e la cipolla e servite con il fondo di cottura, da tenere anche abbastanza liquido perché sarà perfetto per inzuppare il pane casereccio che accompagna il piatto.

Sarà ancora più facile fare questo piatto se chiederete al vostro pescivendolo di pulirvi le seppie, almeno grossolanamente, a quel punto a casa non vi resterà che sciacquarle bene e tagliarle a pezzi. Se poi non trovaste le seppie, questo è un ottimo piatto da preparare anche con i moscardini.

Se preferite la versione in rosso di questo piatto, allora vi basterà aggiungere dei pomodorini insieme alle seppie, evitando di sfumare con il vino bianco. Il sugo che ne trarrete sarà molto fresco, molto diverso da quello delle classiche seppie in umido, che prevedono una lunga cottura.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 40 minuti



Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

600 g Seppie pulite

150 g Piselli

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1,5 bicchiere Vino Bianco

qb Cipolla

2 rametti Prezzemolo

qb Sale Fino

qb Pepe Nero

qb Acqua

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle seppie con piselli in bianco, per prima cosa lavate bene le seppie, asciugatele bene con carta assorbente e tagliatele a strisce avendo cura di eliminare gli occhi.

Poi tagliate i tentacoli a pezzetti.

In un tegame dal fondo doppio, fate rosolare la cipolla affettata finemente nell’olio.

Aggiungete le seppie e fatele rosolare girando spesso.

Una volta che le seppie saranno diventate bianche sfumate con il vino bianco.

Aggiungete a questo punto i piselli e fate insaporire il tutto a fiamma vivace, aggiungete il prezzemolo tritato finemente, il sale e il pepe.

Coprite a filo con acqua bollente (2 bicchieri circa), abbassate la fiamma al minimo e coprite il tegame.

Lasciate cuocere 40 minuti circa in tutto avendo cura di girare di tanto in tanto e di aggiungere altra acqua se necessaria a completare la cottura.

Quando le seppie saranno tenere, spegnete e servite accompagnando il piatto con il fondo di cottura e con delle fette di pane casereccio.