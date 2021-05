precipita-in-mare-dal-sentiero-dei-fortini,-bimba-di-4-anni-muore-a-palinuro

Una tragedia ha sconvolto Palinuro, la celebre località del Cilento, tra le preferite dei turisti campani e non. Una bambina di 4 anni, tedesca, è morto precipitando dal Sentiero dei Fortini, cadendo a mare.

La piccola era in vacanza nel Cilento assieme a genitori e fratellini.

Il corpo senza vita della bambina è stato recuperato da una motovedetta della Guardia costiera, mentre sono ancora da chiarire le cause dell’incidente, su cui ha aperto una indagine la procura di Vallo della Lucania.

Sul posto sono intervenuti il pm di turno e il medico legale.

IL PRECEDENTE – Una vicenda che ricorda tragicamente quella di un altro turista morto a seguito di una escursione in Cilento: Simon Gautier, studente francese di 27 anni deceduto in seguito a una caduta nel Golfo di Policastro nell’agosto del 2019-

Dal Parco nazionale del Cilento Gautier avrebbe voluto raggiungere Napoli a Piedi, ma il 9 agosto di due anni fa cadde scivolando in una scarpata. Il giovane francese riuscì anche a contattare i soccorritori, non riuscendo ad indicare la sua posizione. Il suo cadavere venne ritrovato il 18 agosto, nove giorni dopo, nella scarpate in cui era precipitato. Simon, secondo quanto emerso dall’autopsia, era morto 45 minuti dopo la caduta a causa delle gravi ferite riportate.

(Seguono aggiornamenti)

