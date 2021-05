Paola Perego, per lei un nuovo programma in tv: la novità

La showgirl italiana Paola Perego è pronta ad un nuovo programma tv in Rai: ecco quali saranno le novità per la donna

Paola Perego (Instagram)

Il primo maggio è terminata l’avventura di Paola Perego con il programma ‘Il filo rosso’ che andava in onda ogni sabato alle ore 14:00 su Rai 2. Nel programma si affrontavano temi sociali, con spunti di riflessione ed informazione ma anche di intrattenimento e spettacolo. Nessun ritorno la prossima stagione a quanto pare, anche perché, secondo quanto riferito da DavideMaggio, Paola Perego starebbe preparandosi per un nuovo progetto.

LEGGI ANCHE—> Ilary Blasi, crollo totale: la conduttrice è disperata

Paola Perego, i dettagli sul nuovo programma

Ciò di cui vi parliamo pare sia un programma da mandare in onda dalle 11 alle 13 la domenica, sempre su Rai 2, a partire dal prossimo settembre. Attualmente il programma che dovrebbe condurre la Perego, sarebbe in fase di scrittura. Non vi sono altre notizie in merito, ma nei prossimi giorni è molto probabile che i dettagli diventino più succosi.

LEGGI ANCHE—> Maria Teresa Ruta, pianto improvviso in diretta: programma interrotto

In attesa dei nuovi progetti che le verranno sottoposti, la showgirl italiana si sta riprendendo dalle fatiche con il relax in famiglia.