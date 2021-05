netflix-pubblica-a-sorpresa-un-documentario-su-army-of-the-dead

Il nuovo film di Zack Snyder debutta oggi, 21 maggio, sulla piattaforma di streaming accompagnato da un approfondimento inedito, in cui il regista, la troupe e gli attori raccontano com’è stato realizzare questo originalissimo zombie heist

Dopo anni concentrati a spingere la realizzazione e poi la distribuzione della sua personalissima versione di Justice League, finalmente oggi, 21 maggio, Zack Snyder ha potuto consegnare al mondo il suo nuovo film originale, Army of the Dead. La pellicola, che fonde il genere heist (quello delle rapine spettacoli) alla caccia agli zombie, è disponibile su Netflix, accolto da critiche piuttosto positive e da grande curiosità da parte del pubblico, che attendeva da tempo la seconda opera del regista nel campo dei non-morti, dopo L’alba dei morti viventi del 2004. Ma la sorpresa è stata doppia, perché sulla piattaforma di streaming è comparso anche un documentario di 30 minuti sul making of del film.

Intitolato Creating an Army of the Dead, l’approfondimento speciale contiene interviste allo stesso Snyder, alla produttrice nonché sua moglie Deborah Snyder, agli attori del cast fra cui Dave Bautista, Ana De La Reguera e Matthias Schweighöfer, e agli altri professionisti coinvolti (per esempio, il supervisore degli effetti speciali Marcus Taormina, la responsabile dei costumi Stephanie Porter, la scenografa Julie Berghoff). Secondo la sinossi ufficiale del documentario, “Zack Snyder e il team di Army of the Dead vi porteranno dietro le quinte e approfondiranno come il film sia stato realizzato in una Las Vegas post-apocalittica”.

Nella pellicola, Dave Bautista interpreta Scott Ward, un veterano di guerra che, ormai in pensione, decide di accettare da un boss dei casinò la missione di recuperare 200 milioni di dollari da un impenetrabile caveau sulla famosa The Strip. Unico problema: la Città del vizio è infestata da un’orda di zombie molto evoluti, che hanno sviluppato capacità insolite e si sono organizzati in gerarchie ben precise. Il colpo grosso, dunque, è reso ancora più difficile – ma anche spettacolare – dall’istinto di sopravvivenza. Il documentario che accompagna il film dà modo di vedere come sono state portate a termine le scene più complesse. E occhio alla terrificante tigre zombie.