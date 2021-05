Morto Yuan Longping, l’agronomo del riso ibrido che sfamò la Cina

Il noto agronomo cinese Yuan Longping è morto oggi all’età di 90 anni per un’insufficienza dei suoi organi vitali, ha riferito l’ospedale di Changsha, nella provincia centrale di Hunan, dove era stato ricoverato. Nato nel 1930, Yuan è noto per aver sviluppato negli anni ’70 i primi ceppi di riso ibrido, aiutando la Cina a nutrire quasi un quinto della popolazione mondiale con meno del 9% della superficie terrestre: per questo motivo, era conosciuto come il “padre cinese del riso ibrido”, considerato un eroe nazionale perché le sue ricerche avevano portato a migliorare del 20% la resa dei raccolti in tutto il Paese.