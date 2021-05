Spread the love











Il Principe Harry parla per la prima volta dei problemi di depressione che hanno colpito lui e la moglie Meghan durante la loro permanenza in Inghilterra. Ecco cosa ha raccontato alla giornalista americana Oprah Winfrey. Il Principe Harry continua il suo percorso televisivo con nuove scottanti rivelazioni. Dopo anni di religioso silenzio tenuto per rispettare l’etichetta reale, […]

L’articolo “Meghan voleva suicidarsi, non l’ha fatto per non lasciarmi solo” le nuove parole di Harry a Oprah proviene da Leggilo.org.

