Karácsony: “Riporterò la libertà in Ungheria dopo il buio di Orbán”

Sindaco dal 2019 che trasforma Budapest in metropoli green, europeista, 46 anni da compiere, oppositore più popolare strafavorito alle primarie del blocco d’opposizione per le politiche 2022, plurilaureato, attivissimo sui social, marito felice e padre di 2 figli, leader che odia il lusso al contrario del premier. Ecco Gergely Karácsony, l’Anti-Orbán. Nei sondaggi, testa a testa col primo ministro con un 22 per cento di indecisi, instancabile negoziatore con forte senso dell’umorismo, sostenuto da una coalizione che va dai socialisti (ex comunisti) ai democratici fino a Jobbik, ex ultradestra ora partito conservatore in doppiopetto.