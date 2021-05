isola-dei-famosi-2021,-andrea-cerioli-una-furia-contro-isolde-kostner-in-diretta,-gelo-in-studio

Spread the love











Continua l’avventura dei naufraghi all’Isola dei famosi, ovvero il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Ormai il programma è quasi giunto al termine e sono stati decretati nelle scorse ore anche i finalisti. Uno di questi è proprio lui Andrea Cerioli ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, approdato in Honduras soltanto da poche settimane.

Isola dei famosi 2021, Andrea Cericoli vola in finale

Nonostante sia da poco tempo in Honduras, Andrea è riuscito a conquistare l’amore dei telespettatori che lo hanno così voluto premiare e mandarlo direttamente in finale. Una serata di grande emozioni per Andrea Cerioli e anche per tutti i suoi fan. Ad ogni modo poco, prima però del verdetto sembra che l’ex tronista abbia avuto una discussione con una naufraga ovvero una sua compagna d’avventura. Quest’ultima sarebbe Isolde Kostner, anche lei subentrata nel reality, quando già questo era iniziato da diverse settimane.

Duro scontro tra Andrea e Isolde Kostner

Sembrerebbe che già nelle scorse settimane e soprattutto in diretta durante le puntate, Andrea Cerioli e l’ex velocità dello sci azzurro, avessero discusso, facendo ben capire che purtroppo la convivenza tra loro non fosse delle migliori. I due sarebbero però arrivati nelle scorse ore ad avere proprio un uno scontro piuttosto brutale e la colpa, se così vogliamo definirla sarebbe della conduttrice Ilary Blasi. In molti, infatti sembra abbiano addossato alla conduttrice una colpa ovvero quella di alimentare in alcune circostanze alcune discussioni tra i vari naufraghi. La conduttrice nel corso della puntata di ieri avrebbe fatto ascoltare alla Kostner un video in cui a parlare è proprio lui Andrea Cerioli. Quest’ultimo pare che in questa clip parlasse proprio della Kostner e del suo comportamento tenuto in questi ultimi giorni.

Isolde delusa dalle parole di Andrea

“Il comportamento di Isolde mi ha fatto rimanere molto male, il fatto che mi abbia mandato in sfida contro Matteo per mandare giù me… Non capisco perché mi voglia fare questa guerra, probabilmente mi teme! Le do fastidio perché parlo di cibo, ma di cosa dobbiamo parlare qui? Antipatica, che vipera, è una str***a”. Queste le parole dichiarate da Andrea e ascoltate dalla Kostner la quale sembra sia rimasta particolarmente colpita e soprattutto stupita. “Non me l’aspettavo, ma non ho nulla da temere da lui”, avrebbe dichiarato la Kostner piuttosto delusa dalle parole del suo compagno d’avventura.

