how-i-met-your-mother-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

How I Met Your Mother in streaming su Star di Disney+

Star, il brand di intrattenimento generale all’interno di Disney+, arriva in Italia dal 23 febbraio 2021. Ci sono alcune serie giù disponibili dalla data di debutto. Una di queste è proprio How I Met Your Mother, in streaming su Star di Disney+ con tutte le stagioni. Per guardare gli episodi di HIMYM in italiano in streaming sulla piattaforma, è sufficiente essere abbonati a Disney Plus. Detto in altri termini, se sei abbonato a Disney+, non hai alcun costo aggiuntivo per la visione di How I Met Your Mother in streaming su Star.

How I Met Your Mother non è l’unica serie disponibile su Star. Il catalogo vanta di titoli iconici della serialità televisiva fin dal giorno del debutto come Buffy l’ammazzavampiri (stagioni 1-7), Castle (stagioni 1-8), Desperate Housewives (stagioni 1-8), Devious Maids – Panni Sporchi a Beverly Hills (stagioni 1-4) e Glee (stagioni 1-6), solo per citarne qualcuna.

L’elenco delle serie tv e dei film è in costante aggiornamento: al link trovi il catalogo delle serie tv disponibili su Star!

How I Met Your Mother dove vederlo in italiano

Locandina della serie tv How I Met Your Mother. Credits: Disney Plus/Star

I fan storici di How I Met Your Mother forse si ricordano la data di messa in onda del primissimo episodio di How I Met Your Mother in italiano in prima visione nel nostro Paese. L’episodio 1×01 dal titolo originale Pilot e in italiano Una lunga storia viene trasmesso su Italia 1 l’11 febbraio 2008.

La messa in onda di How I Met Your Mother in Italia in prima visione è proposta su Italia 1 (con qualche eccezione nel corso della programmazione) per le prime tre stagioni. Dalla quarta alla nona, invece, il testimone della prima tv passa a Joy, uno dei canali a pagamento del gruppo Mediaset.

How I Met Your Mother quante stagioni ha e quante sono disponibili su Star? HIMYM – in Italia conosciuta anche come E alla fine arriva mamma – è composta da nove stagioni. Sono tutte visibili su Star in streaming. Quindi di How I Met Your Mother quanti episodi ci sono e quanti sono su Star? Tutti e 208 gli episodi che compongono la serie completa sono su Star di Disney+.