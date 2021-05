farinata-di-ceci-o-schiacciata-di-ceci?-idee-per-uno-snack-sano

Avete comprato la farina di ceci e ora non sapete bene come utilizzarla? Dalla farinata di ceci alla schiacciata fino ai pancacke di ceci, ecco tre ricette facilissime e veloci che amerete

Con la farina di ceci si possono realizzare delle ricette sane e sfiziose. Vogliamo proporvi tre ricette a base di farina di ceci deliziose per un aperitivo o come alternativa proteica al pane. Una è la famosissima farinata di ceci, l’altra è la schiacciata. Non possono mancare i pancake, sempre in versione proteica.

Come fare la farinata di ceci

Ingredienti:



150 g di farina di ceci



400 ml di acqua



40 ml di olio extravergine



1/2 cucchiaino di sale



rosmarino

Preparazione:



Unite tutti gli ingredienti e lasciate riposare il composto per circa 3 ore mescolandolo di tanto in tanto ed eliminando la schiuma che si forma in superficie.



Versate il composto in uno stampo basso da forno abbastanza largo, come quello della pizza, e cuocete a 200° per circa 30 minuti.



La farinata resta bassa ed è pronta quando diventa dorata in superficie creando una crosticina.



Potete servirla con della burrata sopra e di pomodori secchi sott’olio oppure con affettati e formaggi, ma è ottima anche al naturale.

Come fare la schiacciata di ceci

Ingredienti:



50 g di farina di ceci



120 g di acqua circa



sale



semi di sesamo



olio extravergine di oliva

Preparazione:



Questa schiacciata è una specie di enorme cracker, senza farina, se non quella di ceci.



Più croccante della farinata, è un’ottima alternativa al pane e con pochi carboidrati e molte proteine essendo tutta a base di legumi.



Per prepararla basta mescolate acqua e farina e poi stendere il composto su una teglia ben oliata.



Spennellate la superficie con dell’olio, cospargete di semi e aggiungete un pizzico di sale, anche grosso.



Infornate a 220° per circa 20 minuti o finché la superficie sarà dorata.



Potete conservare la schiacciata di ceci in un sacchetto per il pane fino a 5 giorni e resterà croccante.

Come fare i pancakes di ceci

Sempre con la farina di ceci potete fare dei pancakes dolci o salati.



Mescolate 250 g di farina di ceci con 300 ml di acqua e un pizzico di lievito o bicarbonato e aggiungete un cucchiaio di zucchero per la versione dolce o poco sale per quella salata.



Una volta pronta la pastella cuoceteli in una padella antiaderente calda, un minuto per lato.