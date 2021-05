austria,-polemica-sul-nobel-handke:-in-serbia-accetta-un-premio-che-in-passato-fu-concesso-ai-criminali-di-guerra-karadzic-e-mladic

BERLINO – Si può prendere un premio per sbaglio? “Siccome non recitiamo e non agiamo recitando, questa pièce è per metà comica e per metà tragica”: sin dagli “Insulti al pubblico”, Peter Handke non ha mai smesso di provocare e di divertire. Nel 1966, dal palco di Princeton, scaraventò il suo anatema contro il tempio sacro dei letterati tedeschi, la Gruppe 47, che aveva lanciato giganti come Guenter Grass, Ingeborg Bachmann o Paul Celan.